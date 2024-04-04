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Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло - среди них двое детей
Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло - среди них двое детей - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло - среди них двое детей
Число пострадавших из-за сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, среди них двое детей. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T09:31
2024-04-04T09:31
2024-04-04T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, среди них двое детей. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды два человека погибли, 15 пострадали.Кроме того, упали около 165 деревьев, поврежден 31 автомобиль.В среду в Москве резко изменилась погода, поднялся сильный ветер, который в порывах достигал скорости 21 метр в секунду.Один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Еще один погибший - рабочий, который скончался на строительном объекте из-за падения с высоты элемента ограждения.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубань обрушатся ливни с градом и сильным ветромПосле урагана закрыт Никитский ботсадСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи
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москва, погода, происшествия, новости, общество, безопасность
Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло - среди них двое детей
Число пострадавших из-за ураганного ветра в Москве выросло до 17 человек
09:31 04.04.2024 (обновлено: 10:16 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, среди них двое детей. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
Накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды два человека погибли
, 15 пострадали.
"На 09.00 четверга от воздействия штормового ветра в Москве пострадали 19 человек, двое из них погибли", - говорится в сообщении и уточняется, что среди пострадавших двое детей.
Кроме того, упали около 165 деревьев, поврежден 31 автомобиль.
В среду в Москве резко изменилась погода, поднялся сильный ветер, который в порывах достигал скорости 21 метр в секунду.
Один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Еще один погибший - рабочий, который скончался на строительном объекте из-за падения с высоты элемента ограждения.
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