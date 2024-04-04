https://crimea.ria.ru/20240404/chislo-postradavshikh-iz-za-uragana-v-moskve-vyroslo-1136274120.html

Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло - среди них двое детей

Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло - среди них двое детей - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло - среди них двое детей

Число пострадавших из-за сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, среди них двое детей. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T09:31

2024-04-04T09:31

2024-04-04T10:16

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, среди них двое детей. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды два человека погибли, 15 пострадали.Кроме того, упали около 165 деревьев, поврежден 31 автомобиль.В среду в Москве резко изменилась погода, поднялся сильный ветер, который в порывах достигал скорости 21 метр в секунду.Один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Еще один погибший - рабочий, который скончался на строительном объекте из-за падения с высоты элемента ограждения.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубань обрушатся ливни с градом и сильным ветромПосле урагана закрыт Никитский ботсадСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода, происшествия, новости, общество, безопасность