https://crimea.ria.ru/20240313/fradkov-v-blizhayshem-buduschem-oflayn-obschenie-stanet-privilegiey-1135627765.html
Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией
Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией
Российская экономика на отрезке 2040-х годов будет сконцентрирована в отраслях высокотехнологичного сектора, а офлайн-общение станет привилегией, считает... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T17:18
2024-03-13T17:18
2024-03-13T17:19
россия
промсвязьбанк (псб)
экономика
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российская экономика на отрезке 2040-х годов будет сконцентрирована в отраслях высокотехнологичного сектора, а офлайн-общение станет привилегией, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Такое мнение он высказал в ходе пятого финансового форума "Просто капитал", центральным событием которого стала пленарная сессия "Экономика будущего – потенциал роста, новые сценарии развития". Ее участники обсудили стратегии, которые реализуют компании и предприятия в целях укрепления экономики России, ключевые драйверы и факторы, сдерживающие рост российской экономики и промышленности, а также решения в области финансовой политики для обеспечения экономики инвестиционными ресурсами.Также на сессии выступил декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. Он рассказал, что за последний год с экономикой России произошло "маленькое русское чудо", но уже сегодня надо думать о более долгосрочной перспективе."В условиях очень сильного внешнего давления экономика показала чрезвычайно высокую адаптивность. Значит ли это, что мы сейчас с оптимизмом смотрим в будущее? Все, на мой взгляд, сложнее, потому что, с моей точки зрения, как многие экономисты считают, трудности нарастают и будут нарастать - завтра будет хуже, чем послезавтра, и нам нужно думать о послезавтрашнем дне", - приводятся в сообщении слова Аузана.В заключение он отметил, что участники дискуссии обсудили темы, которые еще 50 лет назад казались фантазией.
https://crimea.ria.ru/20240307/psb-vybrali-bankom-dlya-biznesa-bolee-4-tysyach-predprinimateley-kryma-1135494020.html
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россия, промсвязьбанк (псб), экономика, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российская экономика на отрезке 2040-х годов будет сконцентрирована в отраслях высокотехнологичного сектора, а офлайн-общение станет привилегией, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Такое мнение он высказал в ходе пятого финансового форума "Просто капитал", центральным событием которого стала пленарная сессия "Экономика будущего – потенциал роста, новые сценарии развития". Ее участники обсудили стратегии, которые реализуют компании и предприятия в целях укрепления экономики России, ключевые драйверы и факторы, сдерживающие рост российской экономики и промышленности, а также решения в области финансовой политики для обеспечения экономики инвестиционными ресурсами.
"Экономика России будет полностью сконцентрирована на том, что мы сейчас называем высокотехнологичным сектором - виртуальная реальность, большие данные, искусственный интеллект и пр. К 40-м годам это еще будет альтернативная ситуация, а уже к 50-м годам жить и работать офлайн станет привилегией. В свою очередь, банки в том виде, в котором они существуют сейчас, умрут, но с учетом влияния онлайн-технологий и ИТ-индустрии они переродятся в другом виде", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ.
Также на сессии выступил декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. Он рассказал, что за последний год с экономикой России произошло "маленькое русское чудо", но уже сегодня надо думать о более долгосрочной перспективе.
"В условиях очень сильного внешнего давления экономика показала чрезвычайно высокую адаптивность. Значит ли это, что мы сейчас с оптимизмом смотрим в будущее? Все, на мой взгляд, сложнее, потому что, с моей точки зрения, как многие экономисты считают, трудности нарастают и будут нарастать - завтра будет хуже, чем послезавтра, и нам нужно думать о послезавтрашнем дне", - приводятся в сообщении слова Аузана.
В заключение он отметил, что участники дискуссии обсудили темы, которые еще 50 лет назад казались фантазией.