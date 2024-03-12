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Какой сегодня праздник: 12 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Какой сегодня праздник: 12 марта
Какой сегодня праздник: 12 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Какой сегодня праздник: 12 марта
12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и картографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-12T00:00
2024-03-11T23:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и картографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения балетной пачки.Что празднуют в миреВ России 12 марта отмечают День работников уголовно-исполнительной системы. Дата праздника приурочена к событию 12 марта 1879 года: в этот день император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.Еще в нашей стране в этот день поздравляют геодезистов и картографов. Профессия картографа появилась в марте 1720 года: приказом Петра I были начаты первые картографические съемки. Но искусство составления географических чертежей было известно в России уже в средние века.В Китае и Тайване - День посадки деревьев. Праздник установлен в честь выдающегося революционера Сунь Ятсена и отмечается в день его смерти – 12 марта. Именно Сунь Ятсен выступил с инициативой массовых посадок деревьев. По сложившейся традиции в мероприятии участвуют руководители правящей партии и государства.Еще сегодня Дeнь зaпpeтa нa уныниe, Вceмиpный дeнь aнaнaca и Дeнь paбoтaющиx мaм. Имeнины у Виктopии, Cepгeя, Пeтpa, Миxaилa, Тимoфeя, Cтeпaнa, Мaкapa, Мapкиaнa, Титa, Пpoкoпия, Якoвa, Юлиaнa.Знаменательные событияВ 1832 году в балете появилась особая юбка - пачка. Профессиональную одежду танцовщиц представили в Париже на премьере балета Жана Шнейцхоффера "Сильфида". Ее надела балерина с мировым именем Мария Тальони.В 1912 году в Соединенных Штатах Америки основано скаутское движение для девочек и девушек - The Girl Guides.В 1940 году подписан договор о завершении советско-финской войны, по которому СССР получил Выборг и Западную Карелию.Кто родился12 марта 1737 года родился русский архитектор, один из основоположников русского классицизма Василий Баженов, оказавший огромное влияние на развитие отечественной архитектуры второй половины XVIII века. Среди его творений - Царицынский и Петровский дворцы, здание арсенала на Литейной в Петербурге, Владимирская церковь в подмосковном Быково.В 1863 году на свет появился русский естествоиспытатель и мыслитель Владимир Вернадский, положивший начало комплексу современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии. Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало сильное влияние на формирование современного экологического сознания.Также 12 марта родились актрисы Лайза Минелли и Татьяна Лютаева, хореограф Егор Дружинин, певец Алексей Чумаков и другие.
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, история, россия, владимир вернадский
Какой сегодня праздник: 12 марта

Что празднуют в России и мире 12 марта

00:00 12.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБалет
Балет - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и картографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения балетной пачки.

Что празднуют в мире

В России 12 марта отмечают День работников уголовно-исполнительной системы. Дата праздника приурочена к событию 12 марта 1879 года: в этот день император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.
Еще в нашей стране в этот день поздравляют геодезистов и картографов. Профессия картографа появилась в марте 1720 года: приказом Петра I были начаты первые картографические съемки. Но искусство составления географических чертежей было известно в России уже в средние века.
В Китае и Тайване - День посадки деревьев. Праздник установлен в честь выдающегося революционера Сунь Ятсена и отмечается в день его смерти – 12 марта. Именно Сунь Ятсен выступил с инициативой массовых посадок деревьев. По сложившейся традиции в мероприятии участвуют руководители правящей партии и государства.
Еще сегодня Дeнь зaпpeтa нa уныниe, Вceмиpный дeнь aнaнaca и Дeнь paбoтaющиx мaм. Имeнины у Виктopии, Cepгeя, Пeтpa, Миxaилa, Тимoфeя, Cтeпaнa, Мaкapa, Мapкиaнa, Титa, Пpoкoпия, Якoвa, Юлиaнa.

Знаменательные события

В 1832 году в балете появилась особая юбка - пачка. Профессиональную одежду танцовщиц представили в Париже на премьере балета Жана Шнейцхоффера "Сильфида". Ее надела балерина с мировым именем Мария Тальони.
В 1912 году в Соединенных Штатах Америки основано скаутское движение для девочек и девушек - The Girl Guides.
В 1940 году подписан договор о завершении советско-финской войны, по которому СССР получил Выборг и Западную Карелию.

Кто родился

12 марта 1737 года родился русский архитектор, один из основоположников русского классицизма Василий Баженов, оказавший огромное влияние на развитие отечественной архитектуры второй половины XVIII века. Среди его творений - Царицынский и Петровский дворцы, здание арсенала на Литейной в Петербурге, Владимирская церковь в подмосковном Быково.
В 1863 году на свет появился русский естествоиспытатель и мыслитель Владимир Вернадский, положивший начало комплексу современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии. Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало сильное влияние на формирование современного экологического сознания.
Также 12 марта родились актрисы Лайза Минелли и Татьяна Лютаева, хореограф Егор Дружинин, певец Алексей Чумаков и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыВ миреИсторияРоссияВладимир Вернадский
 
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