https://crimea.ria.ru/20240227/spros-na-kredity-samozanyatym-sokhranyaetsya-v-krymu-1135238895.html

Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму

Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму

С начала года РНКБ Банк (ПАО) выдал около 500 миллионов рублей в рамках кредитов самозанятым клиентам, что фактически не отличается от объема выдач от... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T11:45

2024-02-27T11:45

2024-02-27T11:45

кредит

банк

рнкб (пао)

самозанятость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ Банк (ПАО) выдал около 500 миллионов рублей в рамках кредитов самозанятым клиентам, что фактически не отличается от объема выдач от аналогичного показателя за первые два месяца 2023 года, сообщает пресс-служба банка.Больше всего займов было выдано по программам ипотечного кредитования – 350 миллионов рублей. На втором месте оказалось беззалоговое потребительское кредитования – 60 миллионов рублей, на третьем – автокредиты (свыше 52 миллионов рублей). Кроме того, с начала года самозанятые оформили кредитные карты с общим лимитом более 36 миллионов рублей, говорится в сообщении.На сегодняшний день количество зарегистрированных в РНКБ самозанятых превышает 83 тысячи человек, из них 54% – мужчины, 46% – женщины. Средний возраст самозанятых составляет 40 лет. Топ-5 сфер деятельности самозанятых – строительство, аренда, услуги в сфере красоты, транспортные услуги (перевозки), а также консультационные услуги, добавили в банке.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кредит, банк, рнкб (пао), самозанятость