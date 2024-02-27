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Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму
Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму
С начала года РНКБ Банк (ПАО) выдал около 500 миллионов рублей в рамках кредитов самозанятым клиентам, что фактически не отличается от объема выдач от... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T11:45
2024-02-27T11:45
кредит
банк
рнкб (пао)
самозанятость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ Банк (ПАО) выдал около 500 миллионов рублей в рамках кредитов самозанятым клиентам, что фактически не отличается от объема выдач от аналогичного показателя за первые два месяца 2023 года, сообщает пресс-служба банка.Больше всего займов было выдано по программам ипотечного кредитования – 350 миллионов рублей. На втором месте оказалось беззалоговое потребительское кредитования – 60 миллионов рублей, на третьем – автокредиты (свыше 52 миллионов рублей). Кроме того, с начала года самозанятые оформили кредитные карты с общим лимитом более 36 миллионов рублей, говорится в сообщении.На сегодняшний день количество зарегистрированных в РНКБ самозанятых превышает 83 тысячи человек, из них 54% – мужчины, 46% – женщины. Средний возраст самозанятых составляет 40 лет. Топ-5 сфер деятельности самозанятых – строительство, аренда, услуги в сфере красоты, транспортные услуги (перевозки), а также консультационные услуги, добавили в банке.
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кредит, банк, рнкб (пао), самозанятость

Спрос на кредиты самозанятым сохраняется в Крыму

11:45 27.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ Банк (ПАО) выдал около 500 миллионов рублей в рамках кредитов самозанятым клиентам, что фактически не отличается от объема выдач от аналогичного показателя за первые два месяца 2023 года, сообщает пресс-служба банка.
Больше всего займов было выдано по программам ипотечного кредитования – 350 миллионов рублей. На втором месте оказалось беззалоговое потребительское кредитования – 60 миллионов рублей, на третьем – автокредиты (свыше 52 миллионов рублей). Кроме того, с начала года самозанятые оформили кредитные карты с общим лимитом более 36 миллионов рублей, говорится в сообщении.
На сегодняшний день количество зарегистрированных в РНКБ самозанятых превышает 83 тысячи человек, из них 54% – мужчины, 46% – женщины. Средний возраст самозанятых составляет 40 лет. Топ-5 сфер деятельности самозанятых – строительство, аренда, услуги в сфере красоты, транспортные услуги (перевозки), а также консультационные услуги, добавили в банке.
КредитБанкРНКБ (ПАО)Самозанятость
 
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