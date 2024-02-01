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Какой сегодня праздник: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Какой сегодня праздник: 1 февраля
Какой сегодня праздник: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Какой сегодня праздник: 1 февраля
1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. 1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.Что празднуют в РоссииПоздравления принимают работники лифтового хозяйства – от конструктора и инженера до мастера и наладчика. Основанием для праздника стало принятие 1 февраля 1949 года Советом министров СССР постановления "Об организации производства лифтов".Тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое – перечислять вкусные десерты можно очень долго. Сладости присутствуют практически во всех кухнях мира и имеют свою историю. В Международный день десерта сладкоежки обмениваются кулинарными секретами и устраивают кулинарные батлы.Мусульмане празднуют Всемирный день хиджаба. Хиджаб – один из атрибутов женской одежды, головной убор, скрывающий лоб, волосы и шею, но оставляющий открытым лицо. В переводе с арабского означает "покров, завеса". На востоке это одеяние считается признаком чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин.Еще сегодня День Робинзона Крузо (ниже расскажем почему), День без политики и День "Измените свой пароль". Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Федора, Екатерины .Знаменательные событияВ 1699 году Петр I приказал челобитные и договоры в России писать исключительно на гербовой бумаге.В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был обнаружен матрос Александр Селкирк, выживший после кораблекрушения на необитаемом острове Мас-а-Тьерра и просуществовавший там 4 года и 4 месяца. Он стал прообразом Робинзона Крузо.В 1865 году президент США Авраам Линкольн ввел в Конституцию страны знаменитую 13-ю поправку об отмене рабства.В 2009 году состоялась интронизация – возведение на патриарший престол - XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кто родился1 февраля 1857 года родился русский психиатр, невропатолог и физиолог Владимир Бехтерев. Он занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Ученый является автором семи томов "Основ учения о функциях мозга" и создателем успокоительного "Микстура Бехтерева".В 1931 году на свет появился первый президент РФ Борис Ельцин (годы правления 1991-1999). В августе 1991-го он встал во главе демократических сил России, а в сентябре подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.Также 1 февраля родились принцесса Монако Стефания, аргентинский футболист Габриэль Батистута, певец Юрий Лоза и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 1 февраля

Что празднуют в России и в мире в четверг, 1 февраля

00:00 01.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПирожное
Пирожное - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. 1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.

Что празднуют в России

Поздравления принимают работники лифтового хозяйства – от конструктора и инженера до мастера и наладчика. Основанием для праздника стало принятие 1 февраля 1949 года Советом министров СССР постановления "Об организации производства лифтов".
Тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое – перечислять вкусные десерты можно очень долго. Сладости присутствуют практически во всех кухнях мира и имеют свою историю. В Международный день десерта сладкоежки обмениваются кулинарными секретами и устраивают кулинарные батлы.
Мусульмане празднуют Всемирный день хиджаба. Хиджаб – один из атрибутов женской одежды, головной убор, скрывающий лоб, волосы и шею, но оставляющий открытым лицо. В переводе с арабского означает "покров, завеса". На востоке это одеяние считается признаком чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин.
Еще сегодня День Робинзона Крузо (ниже расскажем почему), День без политики и День "Измените свой пароль". Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Федора, Екатерины .

Знаменательные события

В 1699 году Петр I приказал челобитные и договоры в России писать исключительно на гербовой бумаге.
В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был обнаружен матрос Александр Селкирк, выживший после кораблекрушения на необитаемом острове Мас-а-Тьерра и просуществовавший там 4 года и 4 месяца. Он стал прообразом Робинзона Крузо.
В 1865 году президент США Авраам Линкольн ввел в Конституцию страны знаменитую 13-ю поправку об отмене рабства.
В 2009 году состоялась интронизация – возведение на патриарший престол - XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кто родился

1 февраля 1857 года родился русский психиатр, невропатолог и физиолог Владимир Бехтерев. Он занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Ученый является автором семи томов "Основ учения о функциях мозга" и создателем успокоительного "Микстура Бехтерева".
В 1931 году на свет появился первый президент РФ Борис Ельцин (годы правления 1991-1999). В августе 1991-го он встал во главе демократических сил России, а в сентябре подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.
Также 1 февраля родились принцесса Монако Стефания, аргентинский футболист Габриэль Батистута, певец Юрий Лоза и другие.
 
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