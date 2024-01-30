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Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
РНКБ провел социально-экологическую акцию, в рамках которой сотрудники банка высадили 34 ели на территории одного из крупнейших комплексов садово-парковой... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T14:07
2024-01-30T14:21
рнкб (пао)
экология
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. РНКБ провел социально-экологическую акцию, в рамках которой сотрудники банка высадили 34 ели на территории одного из крупнейших комплексов садово-парковой архитектуры Крыма – Форосского парка, сообщает пресс-служба кредитной организации.В акции также приняли участие природно-ландшафтные специалисты Форосского парка.Все эти деревья с живой корневой системой были приобретены банком в питомниках для растений и во время новогодних праздников украшали отделения РНКБ в разных городах Крыма.Сотрудники банка обеспечивали уход за живыми елками в офисах, этот уход будет продолжаться и после высадки деревьев в парковой зоне. Такой подход соответствует принципам рационального природопользования и реализуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду.Экологическая акция по высадке новогодних елей проходит уже второй год подряд. В 2023 году деревья были высажены на территории парковой зоны школы №4 Судака. Ели хорошо прижились, учащиеся и педагоги регулярно ухаживают за елками, а подрастающее поколение учится бережному отношению к природе.Аналогичные акции с участием сотрудников банка пройдут на этой неделе в двух городах Краснодарского края – Новороссийске и Кореновске. Всего планируется высадить более 50 елей.По итогам 2023 года в рамках сотрудничества с Судакским лесхозом было высажено 36,5 тысячи крымских сосен на 30 гектарах. Также организовано 10 масштабных экоакций, в ходе которых волонтеры собрали более 1,5 тонны мусора и высадили более 200 саженцев деревьев и цветов.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), экология, природа
Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму

Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму

14:07 30.01.2024 (обновлено: 14:21 30.01.2024)
 
© Фото предоставлено ООО "ПАРК ФОРОС"Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
© Фото предоставлено ООО "ПАРК ФОРОС"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. РНКБ провел социально-экологическую акцию, в рамках которой сотрудники банка высадили 34 ели на территории одного из крупнейших комплексов садово-парковой архитектуры Крыма – Форосского парка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В акции также приняли участие природно-ландшафтные специалисты Форосского парка.
Все эти деревья с живой корневой системой были приобретены банком в питомниках для растений и во время новогодних праздников украшали отделения РНКБ в разных городах Крыма.
© Фото предоставлено ООО "ПАРК ФОРОС"Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
© Фото предоставлено ООО "ПАРК ФОРОС"
Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
Сотрудники банка обеспечивали уход за живыми елками в офисах, этот уход будет продолжаться и после высадки деревьев в парковой зоне. Такой подход соответствует принципам рационального природопользования и реализуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Экологическая акция по высадке новогодних елей проходит уже второй год подряд. В 2023 году деревья были высажены на территории парковой зоны школы №4 Судака. Ели хорошо прижились, учащиеся и педагоги регулярно ухаживают за елками, а подрастающее поколение учится бережному отношению к природе.
Аналогичные акции с участием сотрудников банка пройдут на этой неделе в двух городах Краснодарского края – Новороссийске и Кореновске. Всего планируется высадить более 50 елей.
По итогам 2023 года в рамках сотрудничества с Судакским лесхозом было высажено 36,5 тысячи крымских сосен на 30 гектарах. Также организовано 10 масштабных экоакций, в ходе которых волонтеры собрали более 1,5 тонны мусора и высадили более 200 саженцев деревьев и цветов.
 
РНКБ (ПАО)ЭкологияПрирода
 
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