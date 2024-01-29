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Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана
Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новые обвинения бывшим командирам спецподразделения "Беркут", им инкриминируют попытку уничтожить... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T13:08
2024-01-29T13:08
спецподразделение "беркут"
евромайдан
украина
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новые обвинения бывшим командирам спецподразделения "Беркут", им инкриминируют попытку уничтожить оружие, из которого их подчиненные якобы убивали активистов майдана во время беспорядков в центре Киева.В ГБР утверждают, что экс-командиры "Беркута" якобы организовали незаконное уничтожение табельного огнестрельного оружия в нескольких местах в Киеве, "разрезав его на части и удалив маркировки серийных номеров". После этого части оружия якобы выбросили в реку или закопали.По данным ведомства, таким способом уничтожили 24 автомата Калашникова, одну снайперскую винтовку Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм.В ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки, а затем – в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны в Донбассе, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения.18 февраля 2014 года ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих внутренних войск и 10 работников милиции.Ответственность за гибель людей новые украинские власти возложили на президента страны Виктора Януковича, который был вынужден бежать из Украины, и спецподразделение МВД "Беркут". Сами офицеры отрицают причастность к убийствам.Судебное разбирательство по делу о расстрелах на "майдане" длилось с мая 2016 года. В октябре 2023 года суд в Киеве заочно приговорил трех бывших сотрудников "Беркута" к 15 годам лишения свободы и еще одного – к пожизненному заключению.Читайте также на РИА Новости Крым:Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана"Евромайдан" 10 лет спустя: изменившийся мир и разрушенная Украина"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
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спецподразделение "беркут", евромайдан, украина, новости, политика
Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана

В Киеве предъявили новые обвинения офицерам "Беркута" по делу об убийствах на майдане

13:08 29.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новые обвинения бывшим командирам спецподразделения "Беркут", им инкриминируют попытку уничтожить оружие, из которого их подчиненные якобы убивали активистов майдана во время беспорядков в центре Киева.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшим командирам спецподразделения "Беркут", пытавшимся уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили участников революции достоинства. Из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГБР утверждают, что экс-командиры "Беркута" якобы организовали незаконное уничтожение табельного огнестрельного оружия в нескольких местах в Киеве, "разрезав его на части и удалив маркировки серийных номеров". После этого части оружия якобы выбросили в реку или закопали.
По данным ведомства, таким способом уничтожили 24 автомата Калашникова, одну снайперскую винтовку Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм.
В ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки, а затем – в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны в Донбассе, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения.
18 февраля 2014 года ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих внутренних войск и 10 работников милиции.
Ответственность за гибель людей новые украинские власти возложили на президента страны Виктора Януковича, который был вынужден бежать из Украины, и спецподразделение МВД "Беркут". Сами офицеры отрицают причастность к убийствам.
Судебное разбирательство по делу о расстрелах на "майдане" длилось с мая 2016 года. В октябре 2023 года суд в Киеве заочно приговорил трех бывших сотрудников "Беркута" к 15 годам лишения свободы и еще одного – к пожизненному заключению.
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