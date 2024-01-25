https://crimea.ria.ru/20240125/opros-rossiyskie-studenty-khotyat-stat-finansovo-nezavisimymi-v-21-god-1134460459.html

Опрос: российские студенты хотят стать финансово независимыми в 21 год

Опрос: российские студенты хотят стать финансово независимыми в 21 год - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Опрос: российские студенты хотят стать финансово независимыми в 21 год

Российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, а 33% учащихся вузов уже считают себя таковыми, свидетельствуют результаты исследования, РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T17:58

2024-01-25T17:58

2024-01-25T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, а 33% учащихся вузов уже считают себя таковыми, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "СберСтрахование жизни" ко Дню российского студенчества.В среднем по России для всех возрастных групп этот показатель составляет 26,9 лет.В свою очередь, участники опроса в Севастополе рассчитывают на ежемесячный доход в среднем в 59 тысяч рублей, а сумму необходимых накоплений оценивают в 3,5 миллиона рублей.Второй по популярности (после зарплаты) способ достижения материальной свободы для молодежи - финансовые инструменты."В целом по стране такой вариант ответа выбрали 60% респондентов, которые предпочитают вклады, накопительные счета или программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Желаемый размер накоплений, которые молодые люди планирует формировать, за год вырос почти в два раза — с 3,6 миллиона до 6,8 миллиона рублей", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслана Вестеровского.В свою очередь, каждый третий (34%) опрошенный студент связывает свое финансовое благополучие с открытием собственного дела. Каждому четвертому (23%) для этого потребуется рентная недвижимость. Еще 18% планируют инвестировать в акции и облигации.Картину материального благополучия студенты описали так: "полностью обеспечиваю себя финансово" — 81% (78,6% в 2023 году); "имею стабильный заработок, покрывающий все потребности и крупные покупки" — 81% (63,8% годом ранее); "живу в собственном жилье" — 54% (62,3%); "получаю пассивный доход от инвестиций и вкладов" — 30% (27,3%).За год увеличилось и число молодых людей, которые большое значение придают путешествиям (24% в 2024 году против 17,3% в 2023 году), а также тех, кто предпочитает помогать близким (20% против 14,5%)."Интересно, что сегодня около 7% студентов, формирующих накопления, планируют получение дополнительного образования после окончания основного. Большая часть опрошенных готова продолжить образование в России, а каждый третий (35%) для данных целей рассматривает, в том числе, и зарубежные вузы: 16% респондентов выбрали Китай, 9,2% — Индию, 4,1% — Турцию, 2% — Казахстан, 1,5% — Армению, по 1% — Белоруссию и Узбекистан", - добавил Вестеровский.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк в крыму, севастополь, крым, финансы, деньги, общество