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РНКБ в 2023 году выдал бизнесу 19 млрд рублей по льготным госпрограммам

РНКБ в 2023 году выдал бизнесу 19 млрд рублей по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 23.01.2024

РНКБ в 2023 году выдал бизнесу 19 млрд рублей по льготным госпрограммам

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в 2023 году предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более двух тысяч кредитов на общую сумму... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T13:54

2024-01-23T13:54

2024-01-23T13:54

рнкб (пао)

банк

крым

севастополь

льготное кредитование

кредит

сэз в новых регионах россии

деньги

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в 2023 году предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более двух тысяч кредитов на общую сумму свыше 19 миллиардов рублей в рамках льготных государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает банк.Объем выданных льготных кредитов в 2023 году вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. При этом более 70% таких кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.В частности, в рамках госпрограммы Минэкономразвития РФ №1764 о льготном кредитовании субъектов МСП банк выдал с начала прошлого года более 5 миллиардов рублей. Чаще всего кредитами в рамках этой программы пользуются предприятия, которые представляют сферы обрабатывающего производства, предоставления недвижимости в аренду, строительства, а также гостиничного бизнеса и общепита.По программе льготного кредитования инвестпроектов участников СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя №2221 РНКБ выдал 6,8 миллиарда рублей. Еще 3,3 миллиарда рублей выданы в рамках федеральной программы Минсельхоза РФ №1528. Кроме того, более 2 миллиардов рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП по предоставлению поручительств КМСП для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, крым, севастополь, льготное кредитование, кредит, сэз в новых регионах россии, деньги, экономика