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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Крымский мост закрыт
На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T23:50
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крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее движение по мосту перекрывали в воскресенье в 22.17 на 10 минут. Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, поэтому власти республики просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, транспорт, керченский пролив, новости крыма, крым
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за сутки

23:50 14.01.2024 (обновлено: 23:54 14.01.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее движение по мосту перекрывали в воскресенье в 22.17 на 10 минут.
Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, поэтому власти республики просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьТранспортКерченский проливНовости КрымаКрым
 
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