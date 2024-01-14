https://crimea.ria.ru/20240114/krymskiy-most-zakryt-1134195706.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Крымский мост закрыт

На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T23:50

2024-01-14T23:50

2024-01-14T23:54

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

транспорт

керченский пролив

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее движение по мосту перекрывали в воскресенье в 22.17 на 10 минут. Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, поэтому власти республики просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керченский пролив

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, транспорт, керченский пролив, новости крыма, крым