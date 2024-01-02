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Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Погода в Крыму во вторник

На полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове дожди, в отдельных районах вероятен... РИА Новости Крым, 02.01.2024

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2024-01-02T00:01

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крымский гидрометцентр

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алушта

евпатория

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8; днем +10...+12.В Севастополе :переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+12.В Ялте и Алуште, а также Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем составит +10...+12 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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