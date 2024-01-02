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Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Погода в Крыму во вторник
На полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове дожди, в отдельных районах вероятен... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T00:01
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погода
крымская погода
погода в крыму
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симферополь
севастополь
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алушта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8; днем +10...+12.В Севастополе :переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+12.В Ялте и Алуште, а также Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем составит +10...+12 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
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Погода в Крыму во вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

00:01 02.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет на полуострове дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Во вторник ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +10; днем +8…+13, в горах +5…+7", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8; днем +10...+12.
В Севастополе :переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный 9-14 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+12.
В Ялте и Алуште, а также Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем составит +10...+12 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
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