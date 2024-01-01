https://crimea.ria.ru/20240101/konflikt-so-strelboy-mezhdu-voditelyami-proizoshel-v-krasnodare-1133946826.html

Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре

Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре

В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T14:51

2024-01-01T14:51

2024-01-01T14:51

краснодар

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

кубань

мвд по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД.Видео с конфликтом было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах зафиксирована стрельба во дворе дома на улице 40 лет Победы. Правоохранители выясняют личности людей, принимавших участие в конфликте, в частности мужчины, который применил оружие в отношении своего оппонента. "Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка и принято законное решение", - подытожили в МВД.

краснодар

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, кубань, мвд по краснодарскому краю