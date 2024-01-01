https://crimea.ria.ru/20240101/konflikt-so-strelboy-mezhdu-voditelyami-proizoshel-v-krasnodare-1133946826.html
Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:51
2024-01-01T14:51
2024-01-01T14:51
краснодар
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
кубань
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:84:3280:1929_1920x0_80_0_0_3d252eee590f7ba8c30a67cc732c913f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД.Видео с конфликтом было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах зафиксирована стрельба во дворе дома на улице 40 лет Победы. Правоохранители выясняют личности людей, принимавших участие в конфликте, в частности мужчины, который применил оружие в отношении своего оппонента. "Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка и принято законное решение", - подытожили в МВД.
краснодар
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b52b64e22b072a2cc26c0ee61929525d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, кубань, мвд по краснодарскому краю
Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
Полиция выясняет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой в Краснодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД.
Видео с конфликтом было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах зафиксирована стрельба во дворе дома на улице 40 лет Победы.
"Водитель микроавтобуса перекрыл выезд легковушке, отойдя на пару минут. Автомобилист сначала начал требовать пассажира пустить его за руль, чтобы отогнать помеху, а затем набросился на вернувшегося водителя. Атаку водитель микроавтобуса отразил сначала ответным ударом, а потом выстрелил в нападающего", - говорится в ТГ-канале ведомства.
Правоохранители выясняют личности людей, принимавших участие в конфликте, в частности мужчины, который применил оружие в отношении своего оппонента.
"Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка и принято законное решение", - подытожили в МВД.