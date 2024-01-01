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Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:51
2024-01-01T14:51
краснодар
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
кубань
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД.Видео с конфликтом было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах зафиксирована стрельба во дворе дома на улице 40 лет Победы. Правоохранители выясняют личности людей, принимавших участие в конфликте, в частности мужчины, который применил оружие в отношении своего оппонента. "Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка и принято законное решение", - подытожили в МВД.
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РИА Новости Крым
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краснодар, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, кубань, мвд по краснодарскому краю
Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре

Полиция выясняет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой в Краснодаре

14:51 01.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой между водителями, который произошел в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД.
Видео с конфликтом было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах зафиксирована стрельба во дворе дома на улице 40 лет Победы.

"Водитель микроавтобуса перекрыл выезд легковушке, отойдя на пару минут. Автомобилист сначала начал требовать пассажира пустить его за руль, чтобы отогнать помеху, а затем набросился на вернувшегося водителя. Атаку водитель микроавтобуса отразил сначала ответным ударом, а потом выстрелил в нападающего", - говорится в ТГ-канале ведомства.

Правоохранители выясняют личности людей, принимавших участие в конфликте, в частности мужчины, который применил оружие в отношении своего оппонента.
"Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка и принято законное решение", - подытожили в МВД.
 
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