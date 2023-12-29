https://crimea.ria.ru/20231229/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1133894365.html
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 29.12.2023
У Крымского моста начала расти очередь
В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят около 60 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T11:29
2023-12-29T11:29
2023-12-29T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят около 60 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По состоянию на 11:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 59 транспортных средств", - говорится в сообщении.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.В пятницу утром Крымский мост дважды закрывали для проезда транспорта. Это мера, связанная с обеспечением безопасности проезда. После кратковременных ограничений движение возобновлялось в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыт для проездаВ Севастополе отменяют рейсы парома и катераРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь
В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи стоят 59 автомобилей
11:29 29.12.2023 (обновлено: 11:30 29.12.2023)