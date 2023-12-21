https://crimea.ria.ru/20231221/bez-sveta-ostanutsya-desyatki-ulits-simferopolya---kogda-zhdat-otklyucheniy-1133691719.html

Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений

Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений

Около двух десятков улиц и переулков крымской столицы останутся без электроэнергии в пятницу, 22 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T06:45

2023-12-21T06:45

2023-12-21T06:45

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

крым

симферополь

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Около двух десятков улиц и переулков крымской столицы останутся без электроэнергии в пятницу, 22 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго".Как объяснили на предприятии, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Без света в пятницу, 22 декабря, останутся симферопольские абоненты по следующим адресам:Евпаторийское шоссе, 3/1-39; пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18; пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22, 7-21; ул. Москалева, 1; туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Кизиловая, 2-8, 1-15; ул. Лозовая, 20А; пер. Лозовой, 1-11; ул. Марьинская, 28-30; туп. Марьинский, 6-14, 3-9; ул. Тарабукина, 92-106, 67-109; ул. Волочаевская, 30-76, 25-55; ул. С. Лазо, 2-40, 1-23; ул. Полюсная, 6-36, 1-15; ул. Хабаровская, 2-28, 1-23; ул. Кечкеметская, 128-132/25; ул. Мазанская, 2-12, 1-13/4; ул. Геническая, 1-4; пр. Победы, 290, 312, 211-243; пр. Победы (разворотное кольцо трол. станции "Свобода"); ул. Самохвалова, 2-8, 1-35; ул. Кубанская, 2-8; ул. Таманская, 2-32, 1-27; ул. Нижнегорская, 2-26, 1-25; пер. Нижнегорский, 1, 2, 4; ул. Киевская, 100-112.

https://crimea.ria.ru/20231219/pochti-200-tysyach-abonentov-ostayutsya-bez-sveta-v-dnr-i-lnr-1133640809.html

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