Рейтинг@Mail.ru
Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231221/bez-sveta-ostanutsya-desyatki-ulits-simferopolya---kogda-zhdat-otklyucheniy-1133691719.html
Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений
Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений
Около двух десятков улиц и переулков крымской столицы останутся без электроэнергии в пятницу, 22 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T06:45
2023-12-21T06:45
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
крым
симферополь
жкх крыма и севастополя
животные
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133174758_0:150:600:488_1920x0_80_0_0_0375a78d401ee28895613c56a4b369f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Около двух десятков улиц и переулков крымской столицы останутся без электроэнергии в пятницу, 22 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго".Как объяснили на предприятии, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Без света в пятницу, 22 декабря, останутся симферопольские абоненты по следующим адресам:Евпаторийское шоссе, 3/1-39; пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18; пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22, 7-21; ул. Москалева, 1; туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Кизиловая, 2-8, 1-15; ул. Лозовая, 20А; пер. Лозовой, 1-11; ул. Марьинская, 28-30; туп. Марьинский, 6-14, 3-9; ул. Тарабукина, 92-106, 67-109; ул. Волочаевская, 30-76, 25-55; ул. С. Лазо, 2-40, 1-23; ул. Полюсная, 6-36, 1-15; ул. Хабаровская, 2-28, 1-23; ул. Кечкеметская, 128-132/25; ул. Мазанская, 2-12, 1-13/4; ул. Геническая, 1-4; пр. Победы, 290, 312, 211-243; пр. Победы (разворотное кольцо трол. станции "Свобода"); ул. Самохвалова, 2-8, 1-35; ул. Кубанская, 2-8; ул. Таманская, 2-32, 1-27; ул. Нижнегорская, 2-26, 1-25; пер. Нижнегорский, 1, 2, 4; ул. Киевская, 100-112.
https://crimea.ria.ru/20231219/pochti-200-tysyach-abonentov-ostayutsya-bez-sveta-v-dnr-i-lnr-1133640809.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133174758_0:94:600:544_1920x0_80_0_0_c90dcc082c8639db2e2ecca6d740e76b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, крым, симферополь, жкх крыма и севастополя, животные, новости
Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений

22 декабря около 20 улиц Симферополя останутся из-за плановых отключений

06:45 21.12.2023
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоРемонт электросети
Ремонт электросети
© Telegram-канал Александра Овдиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Около двух десятков улиц и переулков крымской столицы останутся без электроэнергии в пятницу, 22 декабря. Об этом предупреждает компания "Крымэнерго".
Как объяснили на предприятии, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Без света в пятницу, 22 декабря, останутся симферопольские абоненты по следующим адресам:
Евпаторийское шоссе, 3/1-39; пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18; пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22, 7-21; ул. Москалева, 1; туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Кизиловая, 2-8, 1-15; ул. Лозовая, 20А; пер. Лозовой, 1-11; ул. Марьинская, 28-30; туп. Марьинский, 6-14, 3-9; ул. Тарабукина, 92-106, 67-109; ул. Волочаевская, 30-76, 25-55; ул. С. Лазо, 2-40, 1-23; ул. Полюсная, 6-36, 1-15; ул. Хабаровская, 2-28, 1-23; ул. Кечкеметская, 128-132/25; ул. Мазанская, 2-12, 1-13/4; ул. Геническая, 1-4; пр. Победы, 290, 312, 211-243; пр. Победы (разворотное кольцо трол. станции "Свобода"); ул. Самохвалова, 2-8, 1-35; ул. Кубанская, 2-8; ул. Таманская, 2-32, 1-27; ул. Нижнегорская, 2-26, 1-25; пер. Нижнегорский, 1, 2, 4; ул. Киевская, 100-112.
Ремонт линий электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря, 08:43
Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР
 
Отключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуКрымСимферопольЖКХ Крыма и СевастополяЖивотныеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области
08:34Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
08:11В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республике
07:43Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию
07:14Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области
06:45Без света останутся десятки улиц Симферополя - когда ждать отключений
06:03Искусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия России
00:01Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 декабря
23:02Главные новости Крыма: 20 декабря
22:48Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии
22:27Главное за день: 20 декабря
22:06Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии
21:56В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
21:38В Севастополе зажгли главную городскую елку
21:18На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
21:06Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
20:39Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
20:13Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию
19:54120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"
Лента новостейМолния