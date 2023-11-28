Рейтинг@Mail.ru
Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231128/zabil-kuvaldoy-v-krymu-za-ubiystva-i-razboy-osudili-33-letnego-muzhchinu-1133135867.html
Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину
Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину
Житель Херсонской области приговорен к 24 годам лишения свободы за разбои и убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики и Верховного суда... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T11:53
2023-11-28T12:59
крым
прокуратура республики крым
верховный суд крыма
происшествия
кража
разбой
убийство
приговор
общество
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874939_0:13:1600:913_1920x0_80_0_0_bc04cf9fea9652dff7309aae67bb07b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области приговорен к 24 годам лишения свободы за разбои и убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики и Верховного суда Крыма.Отмечается, что в обоих случаях 33-летний мужчина проникал в дома для совершения краж, но был замечен хозяевами. Первый случай произошел в октябре прошлого года."Подсудимый, находясь в селе Железный Порт Херсонской области, проник на территорию частного домовладения с целью хищения находящегося там имущества. Когда его противоправные действия были обнаружены собственником жилья, подсудимый совершил убийство последнего ударом кувалды", - проинформировали в ведомстве.Далее злоумышленник похитил принадлежащее потерпевшему имущество.Спустя месяц подсудимый совершил аналогичное преступление – проник в чужой дом и был уличен хозяйкой. Мужчина нанес ей смертельные травмы кувалдой. Прибежавшего на крик мужа потерпевшей он также ударил, отчего тот потерял сознание, но выжил. Злоумышленник похитил из дома супругов 13 тысяч рублей и попытался скрыться."Когда он выходил из дома с похищенным, его увидела дочь собственников. Она подбежала к нему и схватила его за руку. На крик женщины подошли двое мужчин, которые держали его до приезда правоохранителей. Преступление было зафиксировано на камеры наружного наблюдения, установленные на территории данного домовладении", - проинформировали, в свою очередь, в пресс-службе Верховного суда Крыма.Согласно показаниям подсудимого, он не имел работы и денег, поэтому согласился на предложение знакомого совершать кражи в пустующих домах. Этот же знакомый называл ему адреса домовладений, в которых подсудимый совершил свои преступления.В суде подсудимый свою вину не признал. По итогам рассмотрения дела его признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874939_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_d49ebf1a1f7ec38b9092749c4f639cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, верховный суд крыма, происшествия, кража, разбой, убийство, приговор, общество, херсонская область, новости
Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину

В Крыму 33-летнего мужчину приговорили к 24 годам строгого режима за убийства и разбой

11:53 28.11.2023 (обновлено: 12:59 28.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области приговорен к 24 годам лишения свободы за разбои и убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики и Верховного суда Крыма.
Отмечается, что в обоих случаях 33-летний мужчина проникал в дома для совершения краж, но был замечен хозяевами. Первый случай произошел в октябре прошлого года.
"Подсудимый, находясь в селе Железный Порт Херсонской области, проник на территорию частного домовладения с целью хищения находящегося там имущества. Когда его противоправные действия были обнаружены собственником жилья, подсудимый совершил убийство последнего ударом кувалды", - проинформировали в ведомстве.
Далее злоумышленник похитил принадлежащее потерпевшему имущество.
Спустя месяц подсудимый совершил аналогичное преступление – проник в чужой дом и был уличен хозяйкой. Мужчина нанес ей смертельные травмы кувалдой. Прибежавшего на крик мужа потерпевшей он также ударил, отчего тот потерял сознание, но выжил. Злоумышленник похитил из дома супругов 13 тысяч рублей и попытался скрыться.
"Когда он выходил из дома с похищенным, его увидела дочь собственников. Она подбежала к нему и схватила его за руку. На крик женщины подошли двое мужчин, которые держали его до приезда правоохранителей. Преступление было зафиксировано на камеры наружного наблюдения, установленные на территории данного домовладении", - проинформировали, в свою очередь, в пресс-службе Верховного суда Крыма.
Согласно показаниям подсудимого, он не имел работы и денег, поэтому согласился на предложение знакомого совершать кражи в пустующих домах. Этот же знакомый называл ему адреса домовладений, в которых подсудимый совершил свои преступления.
В суде подсудимый свою вину не признал. По итогам рассмотрения дела его признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 
КрымПрокуратура Республики КрымВерховный суд КрымаПроисшествияКражаРазбойУбийствоПриговорОбществоХерсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
12:46Крымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
12:32Крымский мост открыли для движения автомобилей
12:27Как Ялта восстанавливается после урагана - данные на вторник
12:19Последствия шторма в Крыму: без воды остаются 132 тысячи человек
12:12Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:03В Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогрева
11:53Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину
11:36Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
11:25Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области
11:18В каком состоянии находятся пострадавшие от урагана в Крыму
11:13В Крыму восстановят все разрушенные штормом набережные – Аксенов
11:06В Севастополе без света остаются 3610 человек
10:59Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века
10:34Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым
10:34Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек
10:28Керченская паромная переправа снова открыта после урагана
10:16Крым после шторма: ситуация на утро вторника
10:11Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма
10:10Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты
Лента новостейМолния