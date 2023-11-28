https://crimea.ria.ru/20231128/zabil-kuvaldoy-v-krymu-za-ubiystva-i-razboy-osudili-33-letnego-muzhchinu-1133135867.html

Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину

Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину

Житель Херсонской области приговорен к 24 годам лишения свободы за разбои и убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики и Верховного суда... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

2023-11-28T12:59

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области приговорен к 24 годам лишения свободы за разбои и убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики и Верховного суда Крыма.Отмечается, что в обоих случаях 33-летний мужчина проникал в дома для совершения краж, но был замечен хозяевами. Первый случай произошел в октябре прошлого года."Подсудимый, находясь в селе Железный Порт Херсонской области, проник на территорию частного домовладения с целью хищения находящегося там имущества. Когда его противоправные действия были обнаружены собственником жилья, подсудимый совершил убийство последнего ударом кувалды", - проинформировали в ведомстве.Далее злоумышленник похитил принадлежащее потерпевшему имущество.Спустя месяц подсудимый совершил аналогичное преступление – проник в чужой дом и был уличен хозяйкой. Мужчина нанес ей смертельные травмы кувалдой. Прибежавшего на крик мужа потерпевшей он также ударил, отчего тот потерял сознание, но выжил. Злоумышленник похитил из дома супругов 13 тысяч рублей и попытался скрыться."Когда он выходил из дома с похищенным, его увидела дочь собственников. Она подбежала к нему и схватила его за руку. На крик женщины подошли двое мужчин, которые держали его до приезда правоохранителей. Преступление было зафиксировано на камеры наружного наблюдения, установленные на территории данного домовладении", - проинформировали, в свою очередь, в пресс-службе Верховного суда Крыма.Согласно показаниям подсудимого, он не имел работы и денег, поэтому согласился на предложение знакомого совершать кражи в пустующих домах. Этот же знакомый называл ему адреса домовладений, в которых подсудимый совершил свои преступления.В суде подсудимый свою вину не признал. По итогам рассмотрения дела его признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, верховный суд крыма, происшествия, кража, разбой, убийство, приговор, общество, херсонская область, новости