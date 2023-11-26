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Какой сегодня праздник: 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Какой сегодня праздник: 26 ноября
Какой сегодня праздник: 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Какой сегодня праздник: 26 ноября
Сегодня во всем мире с профессиональным праздником поздравляют сапожников, в России чествуют матерей. В этот день в 1963 году на отечественных голубых экранах... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире с профессиональным праздником поздравляют сапожников, в России чествуют матерей. В этот день в 1963 году на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши", а в 1980 в Казани военный вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку прямо на трамвай. Именинники дня – американская певица Тина Тернер, российский актер театра и кино, певец Антон Макарский.Что празднуют в миреМамы учили нас преодолевать невозможное: "закрой рот и ешь суп" и мыслить логично: "Потому что я так сказала, вот почему". Но любим мы их даже не за это, а просто за то, что они есть и навсегда остаются в наших сердцах. Спасибо нашим мамам – просто так и по случаю Дня матери, который отмечают сегодня в РоссииОдна из древнейших профессий на земле (совсем не та, о которой часто принято так говорить) – это профессия обувного мастера. Археологи говорят, что самая первая обувь появилась примерно 30 тыс. лет назад и сделана была из звериных шкур. Теперь модельный ряд значительно разнообразнее, за что благодарим сапожников, которые как раз отмечают свой профессиональный праздник.В эту субботу актуальны любые достоверные факты, поскольку в мире сегодня Всемирный день информации. Праздник отмечают с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента (да-да, такой тоже существует!).Еще сегодня Международного дня борьбы с ожирением, День работника свеклосахарной отрасли России, Всемирный день оливкового дерева и Международный день Библии. Именины у Германа, Ивана, Антонина, Никифора.Знаменательные даты26 ноября 1963 года на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши". Хрюшу, Степашку и Филю придумали на Шаболовке. Первый актер, озвучивавший Филю – Григорий Толчинский – любил шутить: "Уйду на пенсию, издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали".В 1980 году жители Казани стали свидетелями необычного происшествия: вертолет Ка-27 упал с огромной высоты на одной из улиц города и повредил трамвай. "Приехали", – подумал пилот, у которого закончилось топливо. А водитель трамвая, который следовал в депо, подумал очень нецензурно. К счастью, никто не пострадал. В 830-м отдельном противолодочном вертолетном полку после крушения ходила шутка, что полк нужно переименовать в "отдельный казанский противотрамвайный".Кто родился в этот день26 ноября 1939 года родилась американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер. Впервые она попала в Книгу рекордов Гиннесса в 1988 году, когда выступила перед самой большой платной аудиторией – более 188 тыс. человек. А в 2000 певица повторила рекорд, вновь продав самое больше число концертных билетов. Кстати, ее настоящее имя Анна Мэй Буллок.Российский актер театра и кино, певец Антон Макарский сегодня отмечает 48-летие. Между прочим, он не только талантливый артист, но еще и кандидат в мастера спорта по силовому троеборью, а еще имеет сертификат дайвера. И вообще очень любит экстремальные виды спорта – маунтинбайк и скалолазание.Еще в этот день родились диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, российский шоумен Прохор Шаляпин, Заслуженный артист Российской Федерации Максим Аверин.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 26 ноября

Что отмечают в России и мире в воскресенье, 26 ноября

00:00 26.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРоддом
Роддом - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире с профессиональным праздником поздравляют сапожников, в России чествуют матерей. В этот день в 1963 году на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши", а в 1980 в Казани военный вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку прямо на трамвай. Именинники дня – американская певица Тина Тернер, российский актер театра и кино, певец Антон Макарский.

Что празднуют в мире

Мамы учили нас преодолевать невозможное: "закрой рот и ешь суп" и мыслить логично: "Потому что я так сказала, вот почему". Но любим мы их даже не за это, а просто за то, что они есть и навсегда остаются в наших сердцах. Спасибо нашим мамам – просто так и по случаю Дня матери, который отмечают сегодня в России
Одна из древнейших профессий на земле (совсем не та, о которой часто принято так говорить) – это профессия обувного мастера. Археологи говорят, что самая первая обувь появилась примерно 30 тыс. лет назад и сделана была из звериных шкур. Теперь модельный ряд значительно разнообразнее, за что благодарим сапожников, которые как раз отмечают свой профессиональный праздник.
В эту субботу актуальны любые достоверные факты, поскольку в мире сегодня Всемирный день информации. Праздник отмечают с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента (да-да, такой тоже существует!).
Еще сегодня Международного дня борьбы с ожирением, День работника свеклосахарной отрасли России, Всемирный день оливкового дерева и Международный день Библии. Именины у Германа, Ивана, Антонина, Никифора.

Знаменательные даты

26 ноября 1963 года на отечественных голубых экранах впервые появилась детская передача "Спокойной ночи, малыши". Хрюшу, Степашку и Филю придумали на Шаболовке. Первый актер, озвучивавший Филю – Григорий Толчинский – любил шутить: "Уйду на пенсию, издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали".
В 1980 году жители Казани стали свидетелями необычного происшествия: вертолет Ка-27 упал с огромной высоты на одной из улиц города и повредил трамвай. "Приехали", – подумал пилот, у которого закончилось топливо. А водитель трамвая, который следовал в депо, подумал очень нецензурно. К счастью, никто не пострадал. В 830-м отдельном противолодочном вертолетном полку после крушения ходила шутка, что полк нужно переименовать в "отдельный казанский противотрамвайный".

Кто родился в этот день

26 ноября 1939 года родилась американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий "Грэмми" Тина Тернер. Впервые она попала в Книгу рекордов Гиннесса в 1988 году, когда выступила перед самой большой платной аудиторией – более 188 тыс. человек. А в 2000 певица повторила рекорд, вновь продав самое больше число концертных билетов. Кстати, ее настоящее имя Анна Мэй Буллок.
Российский актер театра и кино, певец Антон Макарский сегодня отмечает 48-летие. Между прочим, он не только талантливый артист, но еще и кандидат в мастера спорта по силовому троеборью, а еще имеет сертификат дайвера. И вообще очень любит экстремальные виды спорта – маунтинбайк и скалолазание.
Еще в этот день родились диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, российский шоумен Прохор Шаляпин, Заслуженный артист Российской Федерации Максим Аверин.
 
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