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Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия
Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия
В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:13
2023-11-22T17:13
сергей аксенов
константин затулин
крым
государственная дума рф
мигранты
миграционная политика
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом сообщил спецпредставитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин по итогам совещания с главой республики Сергеем Аксеновым. "Ситуация в Крыму особенная. Он не является лагерем для перемещенных лиц, в регионе не действует госпрограмма добровольного переселения, потому что Крым на особом счету, на особом положении. Но люди, которые вынужденно приехали с Украины, здесь остались, - объяснил Затулин. - В Республике Крым сейчас находятся не миллионы и не сотни тысяч мигрантов. Но это люди, сколько бы их ни было. Поэтому к ним надо относиться так, чтобы они были уверены, что здесь их хорошо приняли, и что они здесь найдут возможности для своего развития".На совещании поднимались вопросы обучения детей иностранных граждан, трудоустройство вынужденных переселенцев, а также контроль над криминогенной обстановкой в регионе. "Отмечу, что миграционные процессы в республике всегда были на особом контроле, а проблемные вопросы решаются в ручном режиме", - отметил Аксенов.Совещание было проведено по инициативе Затулина, поскольку Госдума намерена в ближайшее время обсудить вопросы миграционной политики и законодательным обеспечением миграционного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахБессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантов
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сергей аксенов, константин затулин, крым, государственная дума рф, мигранты, миграционная политика, общество, новые регионы россии, политика, новости крыма
Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия

Спецпредставитель ГД Затулин призвал Крым обеспечить условия для вынужденных переселенцев

17:13 22.11.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовещание главы Крыма Сергея Аксенова со спецпредставителем Госдумы РФ Константином Затулиным
Совещание главы Крыма Сергея Аксенова со спецпредставителем Госдумы РФ Константином Затулиным
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом сообщил спецпредставитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин по итогам совещания с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Ситуация в Крыму особенная. Он не является лагерем для перемещенных лиц, в регионе не действует госпрограмма добровольного переселения, потому что Крым на особом счету, на особом положении. Но люди, которые вынужденно приехали с Украины, здесь остались, - объяснил Затулин. - В Республике Крым сейчас находятся не миллионы и не сотни тысяч мигрантов. Но это люди, сколько бы их ни было. Поэтому к ним надо относиться так, чтобы они были уверены, что здесь их хорошо приняли, и что они здесь найдут возможности для своего развития".
На совещании поднимались вопросы обучения детей иностранных граждан, трудоустройство вынужденных переселенцев, а также контроль над криминогенной обстановкой в регионе.
"Отмечу, что миграционные процессы в республике всегда были на особом контроле, а проблемные вопросы решаются в ручном режиме", - отметил Аксенов.
Совещание было проведено по инициативе Затулина, поскольку Госдума намерена в ближайшее время обсудить вопросы миграционной политики и законодательным обеспечением миграционного процесса.
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