https://crimea.ria.ru/20231122/vynuzhdennye-pereselentsy-v-gosdume-prizvali-krym-obespechit-usloviya-1132982243.html
Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия
Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия
В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:13
2023-11-22T17:13
2023-11-22T17:13
сергей аксенов
константин затулин
крым
государственная дума рф
мигранты
миграционная политика
общество
новые регионы россии
политика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132982092_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_3f6c28d5e4d45fd9ffff031076842766.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом сообщил спецпредставитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин по итогам совещания с главой республики Сергеем Аксеновым. "Ситуация в Крыму особенная. Он не является лагерем для перемещенных лиц, в регионе не действует госпрограмма добровольного переселения, потому что Крым на особом счету, на особом положении. Но люди, которые вынужденно приехали с Украины, здесь остались, - объяснил Затулин. - В Республике Крым сейчас находятся не миллионы и не сотни тысяч мигрантов. Но это люди, сколько бы их ни было. Поэтому к ним надо относиться так, чтобы они были уверены, что здесь их хорошо приняли, и что они здесь найдут возможности для своего развития".На совещании поднимались вопросы обучения детей иностранных граждан, трудоустройство вынужденных переселенцев, а также контроль над криминогенной обстановкой в регионе. "Отмечу, что миграционные процессы в республике всегда были на особом контроле, а проблемные вопросы решаются в ручном режиме", - отметил Аксенов.Совещание было проведено по инициативе Затулина, поскольку Госдума намерена в ближайшее время обсудить вопросы миграционной политики и законодательным обеспечением миграционного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахБессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантов
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132982092_83:0:1220:853_1920x0_80_0_0_90aab085670d59f65b915b6cb5216285.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, константин затулин, крым, государственная дума рф, мигранты, миграционная политика, общество, новые регионы россии, политика, новости крыма
Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия
Спецпредставитель ГД Затулин призвал Крым обеспечить условия для вынужденных переселенцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом сообщил спецпредставитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин по итогам совещания с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Ситуация в Крыму особенная. Он не является лагерем для перемещенных лиц, в регионе не действует госпрограмма добровольного переселения, потому что Крым на особом счету, на особом положении. Но люди, которые вынужденно приехали с Украины, здесь остались, - объяснил Затулин. - В Республике Крым сейчас находятся не миллионы и не сотни тысяч мигрантов. Но это люди, сколько бы их ни было. Поэтому к ним надо относиться так, чтобы они были уверены, что здесь их хорошо приняли, и что они здесь найдут возможности для своего развития".
На совещании поднимались вопросы обучения детей иностранных граждан, трудоустройство вынужденных переселенцев, а также контроль над криминогенной обстановкой в регионе.
"Отмечу, что миграционные процессы в республике всегда были на особом контроле, а проблемные вопросы решаются в ручном режиме", - отметил Аксенов.
Совещание было проведено по инициативе Затулина, поскольку Госдума намерена в ближайшее время обсудить вопросы миграционной политики и законодательным обеспечением миграционного процесса.
Читайте также на РИА Новости Крым: