https://crimea.ria.ru/20231122/vynuzhdennye-pereselentsy-v-gosdume-prizvali-krym-obespechit-usloviya-1132982243.html

Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия

Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия

В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T17:13

2023-11-22T17:13

2023-11-22T17:13

сергей аксенов

константин затулин

крым

государственная дума рф

мигранты

миграционная политика

общество

новые регионы россии

политика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132982092_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_3f6c28d5e4d45fd9ffff031076842766.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать условия для вынужденных переселенцев, которые массово едут на полуостров из новых регионов России и с территории Украины. Об этом сообщил спецпредставитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин по итогам совещания с главой республики Сергеем Аксеновым. "Ситуация в Крыму особенная. Он не является лагерем для перемещенных лиц, в регионе не действует госпрограмма добровольного переселения, потому что Крым на особом счету, на особом положении. Но люди, которые вынужденно приехали с Украины, здесь остались, - объяснил Затулин. - В Республике Крым сейчас находятся не миллионы и не сотни тысяч мигрантов. Но это люди, сколько бы их ни было. Поэтому к ним надо относиться так, чтобы они были уверены, что здесь их хорошо приняли, и что они здесь найдут возможности для своего развития".На совещании поднимались вопросы обучения детей иностранных граждан, трудоустройство вынужденных переселенцев, а также контроль над криминогенной обстановкой в регионе. "Отмечу, что миграционные процессы в республике всегда были на особом контроле, а проблемные вопросы решаются в ручном режиме", - отметил Аксенов.Совещание было проведено по инициативе Затулина, поскольку Госдума намерена в ближайшее время обсудить вопросы миграционной политики и законодательным обеспечением миграционного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахБессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантов

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, константин затулин, крым, государственная дума рф, мигранты, миграционная политика, общество, новые регионы россии, политика, новости крыма