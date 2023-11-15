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WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие - РИА Новости Крым, 15.11.2023
WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
Руководитель крымской винодельни WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) Евгения Константинова получила специальную награду Ассоциации "Федеральная... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T14:14
2023-11-15T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Руководитель крымской винодельни WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) Евгения Константинова получила специальную награду Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) и фонда "Росконгресс" в номинации "Гостеприимство виноделов. XXI век" за вклад в российское виноделие сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort &amp; SPA (Мрия Резорт &amp; СПА).Награду "За вклад в российское виноделие" вручили в рамках второго Российского винодельческого форума (РВФ), на котором также объявили итоги Первого ежегодного винного конкурса "Кубок АВВР", учрежденного АВВР. Начиная с 2023 года награда станет ежегодной и будет вручаться на Российском винодельческом форуме, говорится в сообщении.Там добавили, что WINEPARK выступает катализатором развития виноделия, привлекая внимание туристов и предоставляя уникальный опыт винного туризма в Крыму. Организация винных мероприятий, дегустаций и туров по виноградникам создает уникальный опыт для туристов и любителей вина. Кроме того, WINEPARK активно поддерживает местных производителей, создавая площадку для обмена опытом. Эта поддержка способствует повышению качества местных вин и укреплению их конкурентоспособности на мировом рынке.*РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJsDmoGy
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РИА Новости Крым
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mriya resort&spa, виноделие в крыму, крым, виноделие, новости крыма
WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие

WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие

14:14 15.11.2023 (обновлено: 14:24 15.11.2023)
 
© Mriya Resort & SPAWINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
© Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Руководитель крымской винодельни WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) Евгения Константинова получила специальную награду Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) и фонда "Росконгресс" в номинации "Гостеприимство виноделов. XXI век" за вклад в российское виноделие сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА).
Награду "За вклад в российское виноделие" вручили в рамках второго Российского винодельческого форума (РВФ), на котором также объявили итоги Первого ежегодного винного конкурса "Кубок АВВР", учрежденного АВВР. Начиная с 2023 года награда станет ежегодной и будет вручаться на Российском винодельческом форуме, говорится в сообщении.
С момента открытия WINEPARK стал ключевым игроком в развитии виноделия в стране. Основной миссией винодельни является объединение на площадке лучших инициатив для возрождения статуса России как уникального винодельческого региона. Награда за вклад в российское виноделие подчеркивает проделанную работу команды WINEPARK в развитии винодельческой культуры и повышению интереса к российскому вину, отметили в пресс-службе.
Там добавили, что WINEPARK выступает катализатором развития виноделия, привлекая внимание туристов и предоставляя уникальный опыт винного туризма в Крыму. Организация винных мероприятий, дегустаций и туров по виноградникам создает уникальный опыт для туристов и любителей вина. Кроме того, WINEPARK активно поддерживает местных производителей, создавая площадку для обмена опытом. Эта поддержка способствует повышению качества местных вин и укреплению их конкурентоспособности на мировом рынке.
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