https://crimea.ria.ru/20231115/winepark-zavoeval-nagradu-za-vklad-v-rossiyskoe-vinodelie-1132803024.html

WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие

WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие - РИА Новости Крым, 15.11.2023

WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие

Руководитель крымской винодельни WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) Евгения Константинова получила специальную награду Ассоциации "Федеральная... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T14:14

2023-11-15T14:14

2023-11-15T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Руководитель крымской винодельни WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) Евгения Константинова получила специальную награду Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) и фонда "Росконгресс" в номинации "Гостеприимство виноделов. XXI век" за вклад в российское виноделие сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА).Награду "За вклад в российское виноделие" вручили в рамках второго Российского винодельческого форума (РВФ), на котором также объявили итоги Первого ежегодного винного конкурса "Кубок АВВР", учрежденного АВВР. Начиная с 2023 года награда станет ежегодной и будет вручаться на Российском винодельческом форуме, говорится в сообщении.Там добавили, что WINEPARK выступает катализатором развития виноделия, привлекая внимание туристов и предоставляя уникальный опыт винного туризма в Крыму. Организация винных мероприятий, дегустаций и туров по виноградникам создает уникальный опыт для туристов и любителей вина. Кроме того, WINEPARK активно поддерживает местных производителей, создавая площадку для обмена опытом. Эта поддержка способствует повышению качества местных вин и укреплению их конкурентоспособности на мировом рынке.*РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJsDmoGy

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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