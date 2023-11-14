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РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей

РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2023

РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей

С начала 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал ряд договоров о кредитовании проектов участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T13:06

2023-11-14T13:06

2023-11-14T13:06

крым

рнкб (пао)

банк

кредит

деньги

льготное кредитование

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

инвестиции

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. С начала 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал ряд договоров о кредитовании проектов участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках постановления правительства РФ №2221 на общую сумму свыше трех миллиардов рублей, это на треть больше аналогичного показателя в 2022 году, сообщает пресс-служба банка.РНКБ является уполномоченным банком для реализации программы льготного кредитования участников СЭЗ на территориях Республики Крым и города Севастополь.Всего за время работы в рамках данной программы РНКБ предоставил финансирование участникам СЭЗ на сумму более 5,2 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, рнкб (пао), банк, кредит, деньги, льготное кредитование, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, инвестиции, экономика