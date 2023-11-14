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РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей
РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2023
РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей
С начала 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал ряд договоров о кредитовании проектов участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T13:06
2023-11-14T13:06
2023-11-14T13:06
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рнкб (пао)
банк
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деньги
льготное кредитование
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
инвестиции
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. С начала 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал ряд договоров о кредитовании проектов участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках постановления правительства РФ №2221 на общую сумму свыше трех миллиардов рублей, это на треть больше аналогичного показателя в 2022 году, сообщает пресс-служба банка.РНКБ является уполномоченным банком для реализации программы льготного кредитования участников СЭЗ на территориях Республики Крым и города Севастополь.Всего за время работы в рамках данной программы РНКБ предоставил финансирование участникам СЭЗ на сумму более 5,2 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, рнкб (пао), банк, кредит, деньги, льготное кредитование, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, инвестиции, экономика
РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей
РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на три миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. С начала 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал ряд договоров о кредитовании проектов участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках постановления правительства РФ №2221 на общую сумму свыше трех миллиардов рублей, это на треть больше аналогичного показателя в 2022 году, сообщает пресс-служба банка.
РНКБ является уполномоченным банком для реализации программы льготного кредитования участников СЭЗ на территориях Республики Крым и города Севастополь.
"Мы отмечаем, что интерес инвесторов к реализации проектов на территории Республики Крым и Севастополя остается высоким. В рамках программы кредитования для резидентов СЭЗ получить кредит на льготных условиях могут компании, которые работают в приоритетных для регионов направлениях - в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, гостиничного бизнеса, строительства, транспортных услуг и складского хозяйства, образования, информационных технологий и прочее. Новые проекты также внесут свой вклад во всестороннее развитие экономики полуострова", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента-директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
Всего за время работы в рамках данной программы РНКБ предоставил финансирование участникам СЭЗ на сумму более 5,2 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.