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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ночью местами дожди, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T00:01
2023-11-14T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью местами дожди, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +15…+17 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории ночью переменная облачность, временами дождь, температура воздуха +5...+10 градусов, днем переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут +15..+17 градусов. В Судаке и Феодосии ночью дождь, днем облачно, без осадков, температура воздуха в ночные часы +8...+10, днем +12...+14 градусов.На территории полуострова действует штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231113/shtormovoe-preduprezhdenie-snova-obyavleno-v-krymu-iz-za-dozhdey-i-vetra-1132756159.html
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

В Крыму во вторник ночью местами дожди

00:01 14.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью местами дожди, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем местами 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +12 градусов, днем +12…+17, в горах +6…+11 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +15…+17 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории ночью переменная облачность, временами дождь, температура воздуха +5...+10 градусов, днем переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут +15..+17 градусов.
В Судаке и Феодосии ночью дождь, днем облачно, без осадков, температура воздуха в ночные часы +8...+10, днем +12...+14 градусов.
На территории полуострова действует штормовое предупреждение.
Ветер в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 14:03
Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
22:57Главное за день: 13 ноября
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