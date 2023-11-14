https://crimea.ria.ru/20231114/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1132742409.html

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ночью местами дожди, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T00:01

2023-11-14T00:01

2023-11-14T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ночью местами дожди, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +15…+17 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории ночью переменная облачность, временами дождь, температура воздуха +5...+10 градусов, днем переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут +15..+17 градусов. В Судаке и Феодосии ночью дождь, днем облачно, без осадков, температура воздуха в ночные часы +8...+10, днем +12...+14 градусов.На территории полуострова действует штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231113/shtormovoe-preduprezhdenie-snova-obyavleno-v-krymu-iz-za-dozhdey-i-vetra-1132756159.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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