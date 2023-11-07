https://crimea.ria.ru/20231107/30-ulits-v-sevastopole-ostanutsya-bez-vody--gde-otklyucheniya-1132612383.html

30 улиц в Севастополе останутся без воды – где отключения

30 улиц в Севастополе останутся без воды – где отключения - РИА Новости Крым, 07.11.2023

30 улиц в Севастополе останутся без воды – где отключения

В Севастополе в связи с ремонтом городского водопровода без воды на целый день во вторник, 7 ноября, останутся более тридцати улиц. Это следует из сообщения... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T10:14

2023-11-07T10:14

2023-11-07T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтом городского водопровода без воды на целый день во вторник, 7 ноября, останутся более тридцати улиц. Это следует из сообщения пресс-службы ГУПС "Водоканал".Уточняется, что в указанный период времени вода не будет поступать в дома на более чем тридцати улицах города.В их числе улицы: Меньшикова, Глухова, Вакуленчука (2,10,12,14,16,18), Репина (15/1/2,19,20-30,32,34), Тульская (14,16,18). Руднева (15,33,35а/б,38,39,39в,40,41), Декабристов (57 – 106), Мелитопольская, Ленинградская, Авдеева, Балтийская, 5-го Декабря, Алуштинская, Судакская, Феодосийская, Сухумская, Балканская, Крымская, Дальняя, Харьковская (52 – 72), Джанкойская, Бахчисарайская, Молочная (3 – 15), Краснодарцев, Сладкова, Лизы Чайкиной, Леси Украинки, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, а также улица Уральская и переулок Колодезный (4, 6). Ранее утром 7 ноября на предприятии предупредили об отключениях воды на улице Мечникова с 7-00 до 15-00, а также на улице Авиаторов – с 9.30 до 17-00.Накануне в ГУП "Вода Крыма" сообщали о плановых отключениях воды в понедельник и вторник, 7 ноября, в связи с ремонтом на участке трубопровода в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20231104/pritoki-oktyabrya-kak-anomalnoe-teplo-povliyalo-na-vodnye-zapasy-kryma-1132557292.html

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севастополь, вода в крыму, водоснабжение, новости крыма, общество