https://crimea.ria.ru/20231102/pervyy-multiformatnyy-kompleks-komfort-klassa-postroyat-v-krymu-1132520747.html

Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму

Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму

В Крыму началось строительство первого мультиформатного малоэтажного комплекса комфорт-класса, продажи квартир уже открыты, сообщает застройщик. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T15:53

2023-11-02T15:53

2023-11-02T16:00

крым

строительство

жилье в крыму

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132521059_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_747802b69758ffe2f57a1899d7f75731.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство первого мультиформатного малоэтажного комплекса комфорт-класса, продажи квартир уже открыты, сообщает застройщик.Авторский город "Листория" – это масштабный проект комплексного освоения на территории 77 гектаров в экологически чистом районе Симферополя – Ана-Юрт.Ключевым преимуществом нового продукта "ИнтерСтрой" является этажность – здесь нет зданий выше четырех жилых этажей. Запланировано строительство двух детских садов и школы. Также будет построен торговый и бизнес-центры. Променадная аллея-парк – это ключевая улица микрорайона, связывающая между собой все очереди застройки, говорится в сообщении.В рамках проекта будет возведено 378 тысяч квадратных метров жилой площади, девять видов многоквартирных домов, отдельно стоящие урбан-виллы и таунхаусы, в том числе с зоной патио. Кроме того, планируется разработать около сорока видов планировок – рекордное количество разновидностей для такой этажности, отметил девелопер.В микрорайоне предусмотрены двухуровневые паркинги, общественные плей-хаб (детские зоны), зона выгула собак и воркаут-плейс (спортивная площадка), станция электрозарядки автомобилей и мототранспорта, веломеста, соседский центр и многое другое.Проектное финансирование спецзастройщика "Горки парк", входящего в группу "ИнтерСтрой", для реализации проекта предоставил банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. Более одного миллиарда рублей выделено до 2027 года для строительства первого этапа. Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов, пояснили в пресс-службе.Рядом с будущим комплексом находится Сергеевский пруд, торговый центр, строительный гипермаркет, магазины и спортклубы, школы, детсады, до центра Симферополя всего 10 километров. На территории объекта будут оборудованы зеленая и прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки. Отличительная особенность квартала – безопасная и продуманная организация общественной территории, реализованная с помощью "умных" опций", добавили в пресс-службе.Справка: группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 19 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 80 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.* РекламаООО "СЗ "ЖК "Горки Парк" ИНН 9102277135Интерстрой.рфerid: 4CQwVszH9pUnKcfmFEf

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, строительство, жилье в крыму, симферополь