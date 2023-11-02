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Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму
Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму
В Крыму началось строительство первого мультиформатного малоэтажного комплекса комфорт-класса, продажи квартир уже открыты, сообщает застройщик. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T15:53
2023-11-02T16:00
крым
строительство
жилье в крыму
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство первого мультиформатного малоэтажного комплекса комфорт-класса, продажи квартир уже открыты, сообщает застройщик.Авторский город "Листория" – это масштабный проект комплексного освоения на территории 77 гектаров в экологически чистом районе Симферополя – Ана-Юрт.Ключевым преимуществом нового продукта "ИнтерСтрой" является этажность – здесь нет зданий выше четырех жилых этажей. Запланировано строительство двух детских садов и школы. Также будет построен торговый и бизнес-центры. Променадная аллея-парк – это ключевая улица микрорайона, связывающая между собой все очереди застройки, говорится в сообщении.В рамках проекта будет возведено 378 тысяч квадратных метров жилой площади, девять видов многоквартирных домов, отдельно стоящие урбан-виллы и таунхаусы, в том числе с зоной патио. Кроме того, планируется разработать около сорока видов планировок – рекордное количество разновидностей для такой этажности, отметил девелопер.В микрорайоне предусмотрены двухуровневые паркинги, общественные плей-хаб (детские зоны), зона выгула собак и воркаут-плейс (спортивная площадка), станция электрозарядки автомобилей и мототранспорта, веломеста, соседский центр и многое другое.Проектное финансирование спецзастройщика "Горки парк", входящего в группу "ИнтерСтрой", для реализации проекта предоставил банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. Более одного миллиарда рублей выделено до 2027 года для строительства первого этапа. Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов, пояснили в пресс-службе.Рядом с будущим комплексом находится Сергеевский пруд, торговый центр, строительный гипермаркет, магазины и спортклубы, школы, детсады, до центра Симферополя всего 10 километров. На территории объекта будут оборудованы зеленая и прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки. Отличительная особенность квартала – безопасная и продуманная организация общественной территории, реализованная с помощью "умных" опций", добавили в пресс-службе.Справка: группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 19 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 80 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.* РекламаООО "СЗ "ЖК "Горки Парк" ИНН 9102277135Интерстрой.рфerid: 4CQwVszH9pUnKcfmFEf
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, строительство, жилье в крыму, симферополь

Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму

15:53 02.11.2023 (обновлено: 16:00 02.11.2023)
 
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Мультиформатный комплекс комфорт-класса
Мультиформатный комплекс комфорт-класса
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство первого мультиформатного малоэтажного комплекса комфорт-класса, продажи квартир уже открыты, сообщает застройщик.
Авторский город "Листория" – это масштабный проект комплексного освоения на территории 77 гектаров в экологически чистом районе Симферополя – Ана-Юрт.
Ключевым преимуществом нового продукта "ИнтерСтрой" является этажность – здесь нет зданий выше четырех жилых этажей. Запланировано строительство двух детских садов и школы. Также будет построен торговый и бизнес-центры. Променадная аллея-парк – это ключевая улица микрорайона, связывающая между собой все очереди застройки, говорится в сообщении.
В рамках проекта будет возведено 378 тысяч квадратных метров жилой площади, девять видов многоквартирных домов, отдельно стоящие урбан-виллы и таунхаусы, в том числе с зоной патио. Кроме того, планируется разработать около сорока видов планировок – рекордное количество разновидностей для такой этажности, отметил девелопер.
"В этом комплексе предусмотрено оснащение территорий общего пользования, полностью приватные дворы и низкая плотность застройки. На фоне малой этажности многоквартирных домов и отсутствия проблем с паркингами комфорт жителей ощутимо повышается. В столице Крыма объекты подобной комплектации и этажности – большая редкость", – приводятся в сообщении слова руководителя проектами группы компаний "ИнтерСтрой" в Республике Крым Дмитрия Макухи.
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Мультиформатный комплекс комфорт-класса
Мультиформатный комплекс комфорт-класса
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
Мультиформатный комплекс комфорт-класса
В микрорайоне предусмотрены двухуровневые паркинги, общественные плей-хаб (детские зоны), зона выгула собак и воркаут-плейс (спортивная площадка), станция электрозарядки автомобилей и мототранспорта, веломеста, соседский центр и многое другое.
"Первых покупателей "Листории" приятно удивит цена жилплощади, она задумана группой "ИнтерСтрой" инвестиционно привлекательной. При этом квартиры такого класса еще долгое время будут в дефиците. Планы квартир исполнены в беспрецедентном количестве – их около 40, разновидностей самих домов – девять", – отметил Макуха.
Проектное финансирование спецзастройщика "Горки парк", входящего в группу "ИнтерСтрой", для реализации проекта предоставил банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. Более одного миллиарда рублей выделено до 2027 года для строительства первого этапа. Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов, пояснили в пресс-службе.
"Мы рады, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с группой компаний "ИнтерСтрой" жилой фонд крымских городов постепенно обновляется. Мы наблюдаем стабильный спрос на новое жилье и видим, что рынок недвижимости Крыма остается привлекательным для покупателей", - цитирует пресс-служба управляющего директора отдела продаж корпоративным клиентам департамента корпоративного бизнеса РНКБ Ольгу Робейко.
Рядом с будущим комплексом находится Сергеевский пруд, торговый центр, строительный гипермаркет, магазины и спортклубы, школы, детсады, до центра Симферополя всего 10 километров. На территории объекта будут оборудованы зеленая и прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки. Отличительная особенность квартала – безопасная и продуманная организация общественной территории, реализованная с помощью "умных" опций", добавили в пресс-службе.
Справка: группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму более 19 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 80 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Мультиформатный комплекс комфорт-класса
Мультиформатный комплекс комфорт-класса
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
Мультиформатный комплекс комфорт-класса
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ООО "СЗ "ЖК "Горки Парк" ИНН 9102277135
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