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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T13:01
2023-10-29T13:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В субботу в 11:35 транспортный переход был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, логистика, краснодарский край
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани

Крымский мост: движение автотранспорта со стороны Тамани возобновлено

13:01 29.10.2023 (обновлено: 13:11 29.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани возобновлено", – говорится в сообщении.
В субботу в 11:35 транспортный переход был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьЛогистикаКраснодарский край
 
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