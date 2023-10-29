https://crimea.ria.ru/20231029/dvizhenie-avtotransporta-po-krymskomu-mostu-so-storony-tamani-vozobnovleno-1132392844.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T13:01

2023-10-29T13:01

2023-10-29T13:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

логистика

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В субботу в 11:35 транспортный переход был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, логистика, краснодарский край