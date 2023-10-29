https://crimea.ria.ru/20231029/dvizhenie-avtotransporta-po-krymskomu-mostu-so-storony-tamani-vozobnovleno-1132392844.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T13:01
2023-10-29T13:01
2023-10-29T13:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
логистика
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В субботу в 11:35 транспортный переход был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, логистика, краснодарский край
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
Крымский мост: движение автотранспорта со стороны Тамани возобновлено
13:01 29.10.2023 (обновлено: 13:11 29.10.2023)