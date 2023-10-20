https://crimea.ria.ru/20231020/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--chto-proiskhodit-1132225905.html
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T18:01
2023-10-20T18:01
2023-10-20T18:07
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.Губернатор напомнил, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Развожаев: Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют средства маскировки
18:01 20.10.2023 (обновлено: 18:07 20.10.2023)