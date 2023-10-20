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Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T18:01
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михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.Губернатор напомнил, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно.
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит

Развожаев: Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют средства маскировки

18:01 20.10.2023 (обновлено: 18:07 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.

"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно.
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотКрым
 
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