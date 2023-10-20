https://crimea.ria.ru/20231020/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--chto-proiskhodit-1132225905.html

Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит

Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит

В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T18:01

2023-10-20T18:01

2023-10-20T18:07

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В районе Севастопольской бухты в пятницу военные используют средства маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заверив, что поводов для переживания нет.Губернатор напомнил, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно.

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым