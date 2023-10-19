https://crimea.ria.ru/20231019/tsentr-simferopolya-skovali-6-ballnye-probki-1132205882.html

Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки

Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки

Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T18:24

2023-10-19T18:24

2023-10-19T18:26

пробки в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7 баллов.Больше всего движение транспорта затруднено на проспектах Кирова и Победы, бульваре Франко, улицах Козлова, Куйбышева, Декабристов, Толстого, Александра Невского.Усложняет дорожную обстановку временное перекрытие движения по ул. Кавказская, где завершается ремонт, где завершаются строительно-монтажные работы, а также ДТП на улице Воровского в районе площади им. Багрова.

https://crimea.ria.ru/20231017/pridetsya-poterpet-kakie-bolshie-ulitsy-simferopolya-zakroyut-na-remont-1132140163.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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