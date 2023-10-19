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Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки
Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки
Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T18:24
2023-10-19T18:26
пробки в симферополе
городская среда
дороги крыма
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7 баллов.Больше всего движение транспорта затруднено на проспектах Кирова и Победы, бульваре Франко, улицах Козлова, Куйбышева, Декабристов, Толстого, Александра Невского.Усложняет дорожную обстановку временное перекрытие движения по ул. Кавказская, где завершается ремонт, где завершаются строительно-монтажные работы, а также ДТП на улице Воровского в районе площади им. Багрова.
https://crimea.ria.ru/20231017/pridetsya-poterpet-kakie-bolshie-ulitsy-simferopolya-zakroyut-na-remont-1132140163.html
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пробки в симферополе, городская среда, дороги крыма, новости крыма, новости, крым, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки

На центральных улицах Симферополя вечером в четверг образовались 7-балльные пробки

18:24 19.10.2023 (обновлено: 18:26 19.10.2023)
 
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7 баллов.
Больше всего движение транспорта затруднено на проспектах Кирова и Победы, бульваре Франко, улицах Козлова, Куйбышева, Декабристов, Толстого, Александра Невского.

"Стоят" также улицы Севастопольская, Ленина, Киевская, Менделеева, Екатерининская, Жуковского, Маяковского, Суворовский спуск, Троллейбусная, Лермонтова, Воровского, Самокиша.

Усложняет дорожную обстановку временное перекрытие движения по ул. Кавказская, где завершается ремонт, где завершаются строительно-монтажные работы, а также ДТП на улице Воровского в районе площади им. Багрова.
Ремонт дорожного полотна - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
 
Пробки в СимферополеГородская средаДороги КрымаНовости КрымаНовостиКрымТранспортСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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