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Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки
Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки
Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T18:24
2023-10-19T18:24
2023-10-19T18:26
пробки в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7 баллов.Больше всего движение транспорта затруднено на проспектах Кирова и Победы, бульваре Франко, улицах Козлова, Куйбышева, Декабристов, Толстого, Александра Невского.Усложняет дорожную обстановку временное перекрытие движения по ул. Кавказская, где завершается ремонт, где завершаются строительно-монтажные работы, а также ДТП на улице Воровского в районе площади им. Багрова.
https://crimea.ria.ru/20231017/pridetsya-poterpet-kakie-bolshie-ulitsy-simferopolya-zakroyut-na-remont-1132140163.html
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пробки в симферополе, городская среда, дороги крыма, новости крыма, новости, крым, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки
На центральных улицах Симферополя вечером в четверг образовались 7-балльные пробки
18:24 19.10.2023 (обновлено: 18:26 19.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя в четверг вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 7 баллов.
Больше всего движение транспорта затруднено на проспектах Кирова и Победы, бульваре Франко, улицах Козлова, Куйбышева, Декабристов, Толстого, Александра Невского.
"Стоят" также улицы Севастопольская, Ленина, Киевская, Менделеева, Екатерининская, Жуковского, Маяковского, Суворовский спуск, Троллейбусная, Лермонтова, Воровского, Самокиша.
Усложняет дорожную обстановку временное перекрытие движения по ул. Кавказская, где завершается ремонт, где завершаются строительно-монтажные работы, а также ДТП на улице Воровского в районе площади им. Багрова.