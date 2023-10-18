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Ночные заморозки: погода в Крыму в среду
Ночные заморозки: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Ночные заморозки: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T00:01
2023-10-18T00:01
2023-10-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+9 градусов, днем +14...+16.
https://crimea.ria.ru/20231015/pokholodanie-i-dozhdi---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1132076814.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ночные заморозки: погода в Крыму в среду
В ночь на среду в Крыму заморозки
CИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +9 градусов, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+9 градусов, днем +14...+16.