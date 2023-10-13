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Крымский мост: обстановка утром в пятницу
Крымский мост: обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Крымский мост: обстановка утром в пятницу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T08:01
2023-10-13T08:01
2023-10-13T08:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231012/potryasayuschiy-krym-novye-turisticheskie-marshruty-poluostrova---video-1132066670.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань
Крымский мост: обстановка утром в пятницу
Крымский мост: проезд со стороны Керчи и Краснодарского края свободен