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Крымский мост: обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Крымский мост: обстановка утром в пятницу
Крымский мост: обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Крымский мост: обстановка утром в пятницу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T08:01
2023-10-13T08:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
крым
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231012/potryasayuschiy-krym-novye-turisticheskie-marshruty-poluostrova---video-1132066670.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань
Крымский мост: обстановка утром в пятницу

Крымский мост: проезд со стороны Керчи и Краснодарского края свободен

08:01 13.10.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьКрымКраснодарский крайТамань
 
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