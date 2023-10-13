https://crimea.ria.ru/20231013/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-pyatnitsu-1132062279.html

Крымский мост: обстановка утром в пятницу

Крымский мост: обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Крымский мост: обстановка утром в пятницу

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T08:01

2023-10-13T08:01

2023-10-13T08:01

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231012/potryasayuschiy-krym-novye-turisticheskie-marshruty-poluostrova---video-1132066670.html

крымский мост

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань