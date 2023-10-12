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Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг
Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг
В четверг на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T00:01
2023-10-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +17...+19 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем от +15 до +19.В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20231008/nastoyaschiy-paradiz-chto-delat-osenyu-v-krymu-1131930106.html
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евпатория
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1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг тепло и солнечно

00:01 12.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБельбекская долина
Бельбекская долина - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на южном и восточном побережье до +9, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +14…+19 градусов, в горах +8…+13", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем от +15 до +19.
В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
22:37Главные новости Крыма: 11 октября
22:15Главное за день: 11 октября
21:38Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций
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19:37Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
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