https://crimea.ria.ru/20231012/teplo-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1131974701.html

Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг

Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг

В четверг на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T00:01

2023-10-12T00:01

2023-10-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +17...+19 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем от +15 до +19.В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20231008/nastoyaschiy-paradiz-chto-delat-osenyu-v-krymu-1131930106.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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