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Без осадков: погода в Крыму в субботу
Без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Без осадков: погода в Крыму в субботу
В субботу погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-07T00:01
2023-10-07T00:01
2023-10-06T19:26
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +10 градусов, днем от +20 до +23.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 9 октября объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на побережье до +13, днем +18…+23, в горах +12…+17 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +10 градусов, днем от +20 до +23.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 9 октября объявлено штормовое предупреждение.