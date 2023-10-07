https://crimea.ria.ru/20231007/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1131815729.html

Без осадков: погода в Крыму в субботу

Без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Без осадков: погода в Крыму в субботу

В субботу погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-07T00:01

2023-10-07T00:01

2023-10-06T19:26

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +10 градусов, днем от +20 до +23.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 9 октября объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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