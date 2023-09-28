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ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах

ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах - РИА Новости Крым, 28.09.2023

ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах

ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям по... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T10:31

2023-09-28T10:31

2023-09-28T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям по госпрограмме льготного финансирования МСП.Согласно условиям программы кредитования в соответствии с постановлением правительства РФ №888, кредиты предпринимателям, зарегистрированным в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, выдаются до конца 2025 года по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальный размер займа – 50 миллионов рублей. Кредиты выделяются под зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита. Программа финансируется за счет бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Как отметили в ПСБ, банк уже сформировал в соответствии с условиями госпрограммы предодобренные кредитные предложения для клиентов - юридических лиц и ИП в новых регионах, на общую сумму около 2 миллиардов рублей.

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), кредит, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости