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ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах - РИА Новости Крым, 28.09.2023
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям по... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T10:31
2023-09-28T10:31
промсвязьбанк (псб)
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям по госпрограмме льготного финансирования МСП.Согласно условиям программы кредитования в соответствии с постановлением правительства РФ №888, кредиты предпринимателям, зарегистрированным в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, выдаются до конца 2025 года по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальный размер займа – 50 миллионов рублей. Кредиты выделяются под зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита. Программа финансируется за счет бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Как отметили в ПСБ, банк уже сформировал в соответствии с условиями госпрограммы предодобренные кредитные предложения для клиентов - юридических лиц и ИП в новых регионах, на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
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промсвязьбанк (псб), кредит, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости

ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах

10:31 28.09.2023
 
© Пресс-служба ПСБПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям по госпрограмме льготного финансирования МСП.
Согласно условиям программы кредитования в соответствии с постановлением правительства РФ №888, кредиты предпринимателям, зарегистрированным в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, выдаются до конца 2025 года по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальный размер займа – 50 миллионов рублей. Кредиты выделяются под зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита. Программа финансируется за счет бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Как отметили в ПСБ, банк уже сформировал в соответствии с условиями госпрограммы предодобренные кредитные предложения для клиентов - юридических лиц и ИП в новых регионах, на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
"ПСБ, являясь одним из лидеров инновационного кредитования в России, предоставил предпринимателям возможность получить льготный кредит на поддержание и развитие своего дела дистанционно - не отрываясь от дел и не расходуя время на посещение офиса банка", - говорится в сообщении.
Промсвязьбанк (ПСБ)КредитНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьНовости
 
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