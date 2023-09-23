https://crimea.ria.ru/20230923/teplye-vykhodnye-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1131517050.html

Теплые выходные: погода в Крыму в субботу

Теплые выходные: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Теплые выходные: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T00:01

2023-09-23T00:01

2023-09-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в ночные часы +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +17, днем +25… +27.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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