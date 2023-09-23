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Теплые выходные: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.09.2023
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в ночные часы +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +17, днем +25… +27.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму теплая и сухая погода

00:01 23.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. В ночные и утренние часы местами вероятны туманы. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем воздух прогреется до +24…+29, в горах до +17…+22 градуса", – отмечается в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +27...+29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27.
В Ялте, Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.
В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в ночные часы +13…+15, днем +25…+27 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +17, днем +25… +27.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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22:46Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
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21:11Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
20:41Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым
20:12До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
20:02Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
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