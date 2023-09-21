https://crimea.ria.ru/20230921/pogoda-v-krymu-v-chetverg-1131516824.html

Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T00:01

2023-09-21T00:01

2023-09-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110723/71/1107237148_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_1a6c2ab14cf4e72e2b2251bc24f6ce59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +13 до +18, днем +26…+28 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днем +24… +26.В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, восточных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230917/leto-ne-speshit-ukhodit-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1131438277.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр