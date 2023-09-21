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Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +13 до +18, днем +26…+28 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днем +24… +26.В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, восточных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230917/leto-ne-speshit-ukhodit-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1131438277.html
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 21.09.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +18 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, в горах до +17…+22", – отмечается в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +13 до +18, днем +26…+28 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днем +24… +26.
В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, восточных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
22:22Главные события и заявления вторника, 20 сентября
22:05Главные новости Крыма: 20 сентября
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