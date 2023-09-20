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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T00:01
2023-09-20T00:01
2023-09-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +15 до +19, днем +25… +27 градусов.В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, на побережье до +20, днем воздух прогреется до +24…+29, в горах до +17…+22", – отмечается в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +15 до +19, днем +25… +27 градусов.
В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.