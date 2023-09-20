https://crimea.ria.ru/20230920/pogoda-v-krymu-v-sredu-1131516447.html

Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T00:01

2023-09-20T00:01

2023-09-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +15 до +19, днем +25… +27 градусов.В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230917/leto-ne-speshit-ukhodit-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1131438277.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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