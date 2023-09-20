Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230920/pogoda-v-krymu-v-sredu-1131516447.html
Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T00:01
2023-09-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/67/1100546760_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_d97206b6794346badb183834c13f2a4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +15 до +19, днем +25… +27 градусов.В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230917/leto-ne-speshit-ukhodit-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1131438277.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/67/1100546760_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3a125963acc30a48fa8f407ca6e0208e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 20.09.2023
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, на побережье до +20, днем воздух прогреется до +24…+29, в горах до +17…+22", – отмечается в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +15 до +19, днем +25… +27 градусов.
В Крымском гидрометцентре напоминают, что до пятницы, 22 сентября, в западных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
Дикий пляж возле поселка Кача под Севастополем - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября, 17:43Радио "Спутник в Крыму"
Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 19 сентября
22:39Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО
22:13Главные новости Крыма: 19 сентября
21:52Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему
21:31Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу
21:19В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили движение – схема
20:57Ученый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое Космодемьянской
20:33Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
20:08Крымский мост: обстановка на вечер вторника
19:52Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
19:35Крымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество
19:16Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией
18:55Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком
18:34На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
18:12В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
17:44ПСБ выдал первую льготную ипотеку в новых регионах
17:30Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества
17:18В Крыму участники СВО могут пройти реабилитацию еще в одном госпитале
Лента новостейМолния