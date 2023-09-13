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Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.09.2023
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2023-09-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем до 26 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +15...+17, днем воздух прогреется до +26.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.Море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрето до +24, у берегов Евпатории и Феодосии до +23. Прохладнее вода в Черноморском и в Азовском море - +22, в Керченском проливе +21.
https://crimea.ria.ru/20230910/nastoyaschee-babe-leto-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele-1131261997.html
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду

В Крыму в среду сухая теплая погода

00:01 13.09.2023
 
© РИА Новости . Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкТеплая погода
Теплая погода - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Ilya Pitalev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +19, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, в горах до +16…+21", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24…+26 градусов.
В Ялте и Алуште осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем до 26 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +15...+17, днем воздух прогреется до +26.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.
Море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрето до +24, у берегов Евпатории и Феодосии до +23. Прохладнее вода в Черноморском и в Азовском море - +22, в Керченском проливе +21.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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