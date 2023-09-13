https://crimea.ria.ru/20230913/pogoda-v-krymu-v-sredu-1131353549.html

Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Погода в Крыму в среду

В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T00:01

2023-09-13T00:01

2023-09-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем до 26 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +15...+17, днем воздух прогреется до +26.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность.Море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрето до +24, у берегов Евпатории и Феодосии до +23. Прохладнее вода в Черноморском и в Азовском море - +22, в Керченском проливе +21.

https://crimea.ria.ru/20230910/nastoyaschee-babe-leto-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele-1131261997.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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