https://crimea.ria.ru/20230908/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-pyatnitsy-1131269547.html
Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T22:06
2023-09-08T22:06
2023-09-08T22:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230908/khusnullin-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zapustyat-v-blizhayshee-vremya-1131262572.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.