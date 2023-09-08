https://crimea.ria.ru/20230908/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-pyatnitsy-1131269547.html

Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы

Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы

Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T22:06

2023-09-08T22:06

2023-09-08T22:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.

https://crimea.ria.ru/20230908/khusnullin-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zapustyat-v-blizhayshee-vremya-1131262572.html

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань