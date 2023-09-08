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Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T22:06
2023-09-08T22:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230908/khusnullin-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zapustyat-v-blizhayshee-vremya-1131262572.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет

22:06 08.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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