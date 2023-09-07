https://crimea.ria.ru/20230907/psb-provel-biznes-konferentsiyu-dlya-novykh-regionov-rf-1131231896.html
ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ
ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2023
ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ
ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T14:16
2023-09-07T14:16
2023-09-07T14:18
промсвязьбанк (псб)
новые регионы россии
новости
сергей кириенко
экономика
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие "Модель продаж. Клиентский сервис", сообщает пресс-служба банка.В бизнес-конференции поучаствовали свыше 200 человек - руководители и сотрудники бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. К участникам конференции обратились первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.Как отмечается в материале, участники обсудили стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физлицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Кроме того, отдельное внимание было уделено лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.По данным пресс-службы, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру. Она представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса."Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысячи человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан", — сказал Фрадков.
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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промсвязьбанк (псб), новые регионы россии, новости, сергей кириенко, экономика, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие "Модель продаж. Клиентский сервис", сообщает пресс-служба банка.
В бизнес-конференции поучаствовали свыше 200 человек - руководители и сотрудники бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. К участникам конференции обратились первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.
"ПСБ стал первым и главным банком, кто должен был прийти к людям для того, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Для этого нормальная финансовая инфраструктура критически важна. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше, есть куда расти - и предприятиям, и людям нужны свободные финансовые средства. Все четыре региона исключительны с точки зрения экономического потенциала, у ПСБ сейчас уникальное окно возможностей, им необходимо воспользоваться", — приводятся слова Кириенко на сайте ПСБ.
Как отмечается в материале, участники обсудили стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физлицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Кроме того, отдельное внимание было уделено лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.
По данным пресс-службы, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру. Она представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса.
"Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысячи человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан", — сказал Фрадков.