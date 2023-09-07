Рейтинг@Mail.ru
ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230907/psb-provel-biznes-konferentsiyu-dlya-novykh-regionov-rf-1131231896.html
ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ
ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2023
ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ
ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T14:16
2023-09-07T14:18
промсвязьбанк (псб)
новые регионы россии
новости
сергей кириенко
экономика
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131231784_0:0:853:480_1920x0_80_0_0_1a927e3708c696458fd22fa0042263c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие "Модель продаж. Клиентский сервис", сообщает пресс-служба банка.В бизнес-конференции поучаствовали свыше 200 человек - руководители и сотрудники бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. К участникам конференции обратились первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.Как отмечается в материале, участники обсудили стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физлицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Кроме того, отдельное внимание было уделено лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.По данным пресс-службы, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру. Она представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса."Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысячи человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан", — сказал Фрадков.
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131231784_114:0:754:480_1920x0_80_0_0_83ca22fd61c0e82bb680ccd76ff7b21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк (псб), новые регионы россии, новости, сергей кириенко, экономика, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)

ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ

14:16 07.09.2023 (обновлено: 14:18 07.09.2023)
 
© Пресс-служба ПСБПромсвязьбанк
Промсвязьбанк
© Пресс-служба ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие "Модель продаж. Клиентский сервис", сообщает пресс-служба банка.
В бизнес-конференции поучаствовали свыше 200 человек - руководители и сотрудники бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. К участникам конференции обратились первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.
"ПСБ стал первым и главным банком, кто должен был прийти к людям для того, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Для этого нормальная финансовая инфраструктура критически важна. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше, есть куда расти - и предприятиям, и людям нужны свободные финансовые средства. Все четыре региона исключительны с точки зрения экономического потенциала, у ПСБ сейчас уникальное окно возможностей, им необходимо воспользоваться", — приводятся слова Кириенко на сайте ПСБ.
Как отмечается в материале, участники обсудили стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физлицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Кроме того, отдельное внимание было уделено лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.
По данным пресс-службы, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру. Она представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса.
"Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысячи человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан", — сказал Фрадков.
Промсвязьбанк (ПСБ)Новые регионы РоссииНовостиСергей КириенкоЭкономикаЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
15:18Освобождал Орехово: доброволец из Севастополя награжден медалью
15:02На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом
14:5028 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки
14:41Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"
14:31Что поразило китайцев в Крыму
14:16ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ
14:09Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе
14:06В Евпатории стрельба – власти назвали причину
13:59Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
13:51Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
13:30Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле
13:09Более 13 тысяч крымчан будут голосовать через интернет: как это сделать
12:50В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка
12:32Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
12:06Более 1,2 млн россиян изъявили желание голосовать онлайн - ЦИК
11:52Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор
11:13Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине
10:54В двух бухтах Севастополя будут стрелять
10:49На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц
Лента новостейМолния