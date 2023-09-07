https://crimea.ria.ru/20230907/psb-provel-biznes-konferentsiyu-dlya-novykh-regionov-rf-1131231896.html

ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ

ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 07.09.2023

ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ

ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T14:16

2023-09-07T14:16

2023-09-07T14:18

промсвязьбанк (псб)

новые регионы россии

новости

сергей кириенко

экономика

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ПСБ в рамках развития бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие "Модель продаж. Клиентский сервис", сообщает пресс-служба банка.В бизнес-конференции поучаствовали свыше 200 человек - руководители и сотрудники бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. К участникам конференции обратились первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.Как отмечается в материале, участники обсудили стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физлицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Кроме того, отдельное внимание было уделено лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.По данным пресс-службы, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру. Она представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса."Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысячи человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан", — сказал Фрадков.

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), новые регионы россии, новости, сергей кириенко, экономика, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)