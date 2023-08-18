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ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом - РИА Новости Крым, 18.08.2023
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T14:52
2023-08-18T15:04
промсвязьбанк (псб)
цифровой рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России.Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно.Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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промсвязьбанк (псб), цифровой рубль, новости, россия, экономика, финансы

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом

14:52 18.08.2023 (обновлено: 15:04 18.08.2023)
 
© ПАО "Промсвязьбанк"ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
© ПАО "Промсвязьбанк"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России.
Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно.
Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.
"Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время. Транзакции в цифровой валюте помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования", - отметил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
Промсвязьбанк (ПСБ)Цифровой рубльНовостиРоссияЭкономикаФинансы
 
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