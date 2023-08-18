https://crimea.ria.ru/20230818/psb-pervym-v-rf-provel-raschet-v-tsifrovykh-rublyakh-mezhdu-biznesom-i-fizlitsom-1130808036.html

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом - РИА Новости Крым, 18.08.2023

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом

ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T14:52

2023-08-18T14:52

2023-08-18T15:04

промсвязьбанк (псб)

цифровой рубль

новости

россия

экономика

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130807924_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_287b82343881282eb7f6798a90421e5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России.Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно.Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), цифровой рубль, новости, россия, экономика, финансы