https://crimea.ria.ru/20230818/psb-pervym-v-rf-provel-raschet-v-tsifrovykh-rublyakh-mezhdu-biznesom-i-fizlitsom-1130808036.html
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом - РИА Новости Крым, 18.08.2023
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T14:52
2023-08-18T14:52
2023-08-18T15:04
промсвязьбанк (псб)
цифровой рубль
новости
россия
экономика
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130807924_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_287b82343881282eb7f6798a90421e5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России.Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно.Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130807924_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_55d745e96a1fe82bd654e8c4890e0f9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк (псб), цифровой рубль, новости, россия, экономика, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России.
Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно.
Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.
"Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время. Транзакции в цифровой валюте помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования", - отметил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.