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В Севастополе стреляют: в чем причина - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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В Севастополе стреляют: в чем причина
В Севастополе стреляют: в чем причина - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Севастополе стреляют: в чем причина
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе из различных видов вооружения в рамках тренировки флота по противоподводно-диверсионному обеспечению... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T19:35
2023-08-17T19:35
севастополь
михаил развожаев
учения
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе из различных видов вооружения в рамках тренировки флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).Он отметил, что в рамках тренировки производится стрельба из различных видов вооружения.Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за чего громкие звуки слышны в разных районах города. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
https://crimea.ria.ru/20230815/strelba-v-feodosii-i-vzryv-v-sevastopole-chto-proiskhodit-1130744290.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии
В Севастополе стреляют: в чем причина

Развожаев сообщил о стрельбе из разных видов вооружения в рамках тренировки сил флота

19:35 17.08.2023
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе из различных видов вооружения в рамках тренировки флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).
"На южном и северном молах ориентировочно до 20.00 наш флот проводит тренировку ППДО", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в рамках тренировки производится стрельба из различных видов вооружения.
Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за чего громкие звуки слышны в разных районах города. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотВооруженные силы России
 
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