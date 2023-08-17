https://crimea.ria.ru/20230817/v-sevastopole-strelyayut-v-chem-prichina-1130796734.html

В Севастополе стреляют: в чем причина

В Севастополе стреляют: в чем причина - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Севастополе стреляют: в чем причина

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе из различных видов вооружения в рамках тренировки флота по противоподводно-диверсионному обеспечению... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T19:35

2023-08-17T19:35

2023-08-17T19:35

севастополь

михаил развожаев

учения

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе из различных видов вооружения в рамках тренировки флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).Он отметил, что в рамках тренировки производится стрельба из различных видов вооружения.Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за чего громкие звуки слышны в разных районах города. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.

https://crimea.ria.ru/20230815/strelba-v-feodosii-i-vzryv-v-sevastopole-chto-proiskhodit-1130744290.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии