https://crimea.ria.ru/20230817/v-sevastopole-strelyayut-v-chem-prichina-1130796734.html
В Севастополе стреляют: в чем причина
В Севастополе стреляют: в чем причина - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Севастополе стреляют: в чем причина
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе из различных видов вооружения в рамках тренировки флота по противоподводно-диверсионному обеспечению... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T19:35
2023-08-17T19:35
2023-08-17T19:35
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о стрельбе из различных видов вооружения в рамках тренировки флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).Он отметил, что в рамках тренировки производится стрельба из различных видов вооружения.Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за чего громкие звуки слышны в разных районах города. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
https://crimea.ria.ru/20230815/strelba-v-feodosii-i-vzryv-v-sevastopole-chto-proiskhodit-1130744290.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии
В Севастополе стреляют: в чем причина
Развожаев сообщил о стрельбе из разных видов вооружения в рамках тренировки сил флота