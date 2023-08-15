https://crimea.ria.ru/20230815/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130712393.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Погода в Крыму во вторник

Во вторник благодаря влиянию области высокого атмосферного давления установтся сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T00:01

2023-08-15T00:01

2023-08-15T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию области высокого атмосферного давления установтся сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+22, днем +31…+33.В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Феодосии, Черноморского прогрелось до +23, в Севастополе температура морской воды +22, в Евпатории +24, в Алуште и в Азовском море +25 градусов, в Ялте и в Керченском проливе +26.

https://crimea.ria.ru/20230813/v-krym-pridet-rekordnaya-zhara---prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1130694879.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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