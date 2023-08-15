https://crimea.ria.ru/20230815/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130712393.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря влиянию области высокого атмосферного давления установтся сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T00:01
2023-08-15T00:01
2023-08-15T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию области высокого атмосферного давления установтся сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+22, днем +31…+33.В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Феодосии, Черноморского прогрелось до +23, в Севастополе температура морской воды +22, в Евпатории +24, в Алуште и в Азовском море +25 градусов, в Ялте и в Керченском проливе +26.
https://crimea.ria.ru/20230813/v-krym-pridet-rekordnaya-zhara---prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1130694879.html
симферополь
севастополь
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию области высокого атмосферного давления установтся сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градусов, на побережье до +25, днем +28…+33, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+22, днем +31…+33.
В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.
Море у берегов Феодосии, Черноморского прогрелось до +23, в Севастополе температура морской воды +22, в Евпатории +24, в Алуште и в Азовском море +25 градусов, в Ялте и в Керченском проливе +26.