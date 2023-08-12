https://crimea.ria.ru/20230812/turist-pogib-i-esche-semero-postradali-iz-za-kamnepada-v-kabardino-balkarii-1130691142.html

Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии

Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии

Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T08:50

2023-08-12T08:50

2023-08-12T08:50

происшествия

кабардино-балкария

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg

СИМФЕРОРПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось, что решается вопрос о применении авиации.В региональном СУСК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следственным отделом по Черекскому району следственного управления СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки по факту происшествия с туристами в результате камнепада… Количество пострадавших уточняется. В настоящее время на место выдвинулись спасатели", - сообщает ведомство.

кабардино-балкария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кабардино-балкария, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости