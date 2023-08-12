https://crimea.ria.ru/20230812/turist-pogib-i-esche-semero-postradali-iz-za-kamnepada-v-kabardino-balkarii-1130691142.html
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T08:50
2023-08-12T08:50
2023-08-12T08:50
происшествия
кабардино-балкария
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОРПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось, что решается вопрос о применении авиации.В региональном СУСК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следственным отделом по Черекскому району следственного управления СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки по факту происшествия с туристами в результате камнепада… Количество пострадавших уточняется. В настоящее время на место выдвинулись спасатели", - сообщает ведомство.
кабардино-балкария
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкария, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
СИМФЕРОРПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось, что решается вопрос о применении авиации.
"Один человек погиб, еще семеро пострадали. Ожидается прибытие вертолета для проведения спасработ", - сказал собеседник агентства.
В региональном СУСК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
"Следственным отделом по Черекскому району следственного управления СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки по факту происшествия с туристами в результате камнепада… Количество пострадавших уточняется. В настоящее время на место выдвинулись спасатели", - сообщает ведомство.