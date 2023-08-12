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Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T08:50
2023-08-12T08:50
происшествия
кабардино-балкария
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОРПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось, что решается вопрос о применении авиации.В региональном СУСК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следственным отделом по Черекскому району следственного управления СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки по факту происшествия с туристами в результате камнепада… Количество пострадавших уточняется. В настоящее время на место выдвинулись спасатели", - сообщает ведомство.
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
происшествия, кабардино-балкария, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии

Турист погиб и еще семеро пострадали из-за камнепада в Кабардино-Балкарии

08:50 12.08.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОРПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Один турист погиб, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщалось, что решается вопрос о применении авиации.
"Один человек погиб, еще семеро пострадали. Ожидается прибытие вертолета для проведения спасработ", - сказал собеседник агентства.
В региональном СУСК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
"Следственным отделом по Черекскому району следственного управления СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки по факту происшествия с туристами в результате камнепада… Количество пострадавших уточняется. В настоящее время на место выдвинулись спасатели", - сообщает ведомство.
 
ПроисшествияКабардино-БалкарияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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