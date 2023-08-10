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Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T00:01
2023-08-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.В Евпатории также переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21, днем до +29...+31.В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30.В Феодосии также переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.Море у берегов Алушты прогрелось до +23, в Феодосии, Севастополе, Черноморском температура морской воды +25, в Ялте, Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230809/livni-s-gradom-i-shkvalistyy-veter-na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1130623503.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг грозовые дожди

00:01 10.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Коктебеле
Гроза в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +28…+33, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.
В Евпатории также переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21, днем до +29...+31.
В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30.
В Феодосии также переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.
Море у берегов Алушты прогрелось до +23, в Феодосии, Севастополе, Черноморском температура морской воды +25, в Ялте, Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 12:15
Ливни с градом и шквалистый ветер: на Крым надвигается шторм
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 10 августа
23:02Главные события и заявления дня: 9 августа
22:19Главные новости Крыма: 9 августа
21:39Названа самая востребованная профессия
21:26В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16
21:11Обстановка на Крымском мосту на вечер среды
21:01Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек
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