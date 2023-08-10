https://crimea.ria.ru/20230810/grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1130617402.html

Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг

Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T00:01

2023-08-10T00:01

2023-08-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.В Евпатории также переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21, днем до +29...+31.В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30.В Феодосии также переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.Море у берегов Алушты прогрелось до +23, в Феодосии, Севастополе, Черноморском температура морской воды +25, в Ялте, Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230809/livni-s-gradom-i-shkvalistyy-veter-na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1130623503.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр