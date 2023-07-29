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Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию

Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию

Россия не хочет прямого вооруженного конфликта с США, но готова к любому сценарию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T23:41

2023-07-29T23:41

2023-07-29T23:49

владимир путин (политик)

россия

в мире

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Россия не хочет прямого вооруженного конфликта с США, но готова к любому сценарию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ.Путин также добавил, что по инициативе американской стороны в свое время был создан специальный механизм по предотвращению таких конфликтов.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России. Два таких случая произошло в апреле, один – в мае, четыре – в июне и пять – в июле. В ведомстве отметили, что это говорит о неуклонном росте количества опасных сближений со стороны "коалиции".

россия

сша

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, в мире, сша