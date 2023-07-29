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Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию
Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию
Россия не хочет прямого вооруженного конфликта с США, но готова к любому сценарию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T23:41
2023-07-29T23:49
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Россия не хочет прямого вооруженного конфликта с США, но готова к любому сценарию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ.Путин также добавил, что по инициативе американской стороны в свое время был создан специальный механизм по предотвращению таких конфликтов.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России. Два таких случая произошло в апреле, один – в мае, четыре – в июне и пять – в июле. В ведомстве отметили, что это говорит о неуклонном росте количества опасных сближений со стороны "коалиции".
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владимир путин (политик), россия, в мире, сша
Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию

Путин о вероятности конфликта с США: этого никто не хочет, но мы готовы к любому сценарию

23:41 29.07.2023 (обновлено: 23:49 29.07.2023)
 
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© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Россия не хочет прямого вооруженного конфликта с США, но готова к любому сценарию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ.
"Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет… Никаких столкновений там никто не хочет, но если кто-то захочет – не мы – но мы готовы", – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, возможен ли прямой конфликт РФ и США в связи с участившимися провокациями американских войск в Сирии.
Путин также добавил, что по инициативе американской стороны в свое время был создан специальный механизм по предотвращению таких конфликтов.

"Руководители наших определенных подразделений напрямую друг с другом общаются и имеют возможность сразу же проконсультироваться по любой кризисной ситуации, – указал глава государства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России. Два таких случая произошло в апреле, один – в мае, четыре – в июне и пять – в июле. В ведомстве отметили, что это говорит о неуклонном росте количества опасных сближений со стороны "коалиции".
Владимир Путин (политик)РоссияВ миреСША
 
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