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Прошел финальный гастроужин от ведущих шефов крымских ресторанов - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Прошел финальный гастроужин от ведущих шефов крымских ресторанов
Прошел финальный гастроужин от ведущих шефов крымских ресторанов - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Прошел финальный гастроужин от ведущих шефов крымских ресторанов
На территории курорта Mriya Resort & SPA в ресторане локаворской кухни WineKitchen 8 июля состоялся 11-й завершающий гастроужин проекта "Два шефа – одна кухня". РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T13:11
2023-07-11T13:17
общество
mriya resort&spa
отдых
туризм
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. На территории курорта Mriya Resort &amp; SPA в ресторане локаворской кухни WineKitchen 8 июля состоялся 11-й завершающий гастроужин проекта "Два шефа – одна кухня". В гостях присутствовали все шефы ведущих крымских ресторанов, которые приняли участие в первом сезоне гастрономической серии вечеров."Два шефа – одна кухня" - это серия эксклюзивных гастрономических ужинов, которые проходили с января по июль 2023 года, где шеф-повара ресторанов отеля Mriya Resort &amp; SPA готовили вместе со своими коллегами, представляющими ведущие рестораны Крыма. Шеф-повара организовывали ужины в разных городах Крыма, каждый из которых состоял из шести курсов блюд. Все мастера проводили по три курса. Обязательным условием подачи стало использование продуктов местных производителей.Финальный гастроужин 8 июля прошел в одном из самых впечатляющих пространств пятизвездочного курорта – на территории WINEPARK в ресторане WineKitchen. За кухню в этот вечер отвечала вся команда шеф-поваров Mriya Resort во главе с шефом Олегом Лященко. В конце вечера все шеф-повара дали старт новому сезону проекта "Два шефа-одна кухня", который запланирован на 2024 год.В течение всей серии ужинов участники проекта "Два шефа – одна кухня" направляли 500 рублей с каждого купленного билета на развитие профессиональных талантов детей-сирот. В рамках финального ужина собранная сумма была передана фонду, который обеспечит детям все необходимое для обучения на курсах и мастер-классах по выбранной профессии.Премиальный комплекс Mriya Resort &amp; SPA выступил объединяющей площадкой, которая поддержала крымские рестораны и производителей. Mriya Resort &amp; SPA стал лидером гастрономического движения в Крыму и охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами. В 2023 году курорт выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие гастрономии Крымского региона".От Mriya Resort &amp; SPA участие приняли: ресторан "Черное море by Mriya", итальянский ресторан L’Olivo, ресторан русской кухни Villa Café, ресторан локаворской кухни WineKitchen, ресторан мясных деликатесов Salt &amp; Pepper, а также Room service шеф курорта. Партнерами стали такие рестораны, как Simfero, известный своей высокой кухней, панорамный ресторан авторской кухни "Мекензи 1783", ресторан грузинской кухни Marani, гастрономический бар "The Дверь", а также Palmira Palace Resort &amp; SPA с рестораном "На Крыше", ресторан Piazzetta отеля "Крымский Бриз Hotel &amp; Villas" и ресторан MODUS, расположенный на втором этаже бутик-отеля PALAZZA.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUiL6yaNFC
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, mriya resort&spa, отдых, туризм, отдых в крыму

Прошел финальный гастроужин от ведущих шефов крымских ресторанов

13:11 11.07.2023 (обновлено: 13:17 11.07.2023)
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAЗавершающий гастроужин проекта "Два шефа – одна кухня"
Завершающий гастроужин проекта Два шефа – одна кухня
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. На территории курорта Mriya Resort & SPA в ресторане локаворской кухни WineKitchen 8 июля состоялся 11-й завершающий гастроужин проекта "Два шефа – одна кухня". В гостях присутствовали все шефы ведущих крымских ресторанов, которые приняли участие в первом сезоне гастрономической серии вечеров.
"Два шефа – одна кухня" - это серия эксклюзивных гастрономических ужинов, которые проходили с января по июль 2023 года, где шеф-повара ресторанов отеля Mriya Resort & SPA готовили вместе со своими коллегами, представляющими ведущие рестораны Крыма. Шеф-повара организовывали ужины в разных городах Крыма, каждый из которых состоял из шести курсов блюд. Все мастера проводили по три курса. Обязательным условием подачи стало использование продуктов местных производителей.
Финальный гастроужин 8 июля прошел в одном из самых впечатляющих пространств пятизвездочного курорта – на территории WINEPARK в ресторане WineKitchen. За кухню в этот вечер отвечала вся команда шеф-поваров Mriya Resort во главе с шефом Олегом Лященко. В конце вечера все шеф-повара дали старт новому сезону проекта "Два шефа-одна кухня", который запланирован на 2024 год.
В течение всей серии ужинов участники проекта "Два шефа – одна кухня" направляли 500 рублей с каждого купленного билета на развитие профессиональных талантов детей-сирот. В рамках финального ужина собранная сумма была передана фонду, который обеспечит детям все необходимое для обучения на курсах и мастер-классах по выбранной профессии.
Премиальный комплекс Mriya Resort & SPA выступил объединяющей площадкой, которая поддержала крымские рестораны и производителей. Mriya Resort & SPA стал лидером гастрономического движения в Крыму и охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами. В 2023 году курорт выиграл XVIII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие гастрономии Крымского региона".
От Mriya Resort & SPA участие приняли: ресторан "Черное море by Mriya", итальянский ресторан L’Olivo, ресторан русской кухни Villa Café, ресторан локаворской кухни WineKitchen, ресторан мясных деликатесов Salt & Pepper, а также Room service шеф курорта. Партнерами стали такие рестораны, как Simfero, известный своей высокой кухней, панорамный ресторан авторской кухни "Мекензи 1783", ресторан грузинской кухни Marani, гастрономический бар "The Дверь", а также Palmira Palace Resort & SPA с рестораном "На Крыше", ресторан Piazzetta отеля "Крымский Бриз Hotel & Villas" и ресторан MODUS, расположенный на втором этаже бутик-отеля PALAZZA.
* Реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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