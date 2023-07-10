https://crimea.ria.ru/20230710/v-otpusk-s-kartoy-mir-komfortno-ekonomno-bezopasno-1129928488.html

В отпуск с картой "Мир": комфортно, экономно, безопасно

В отпуск с картой "Мир": комфортно, экономно, безопасно - РИА Новости Крым, 10.07.2023

В отпуск с картой "Мир": комфортно, экономно, безопасно

Сезон отпусков в разгаре. Чтобы путешествие выдалось приятным, а отдых беззаботным, желательно заранее решить все вопросы трансфера, размещения и, конечно,... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T12:15

2023-07-10T12:15

2023-07-10T12:15

рнкб (пао)

экономика

общество

новости

платежная карта "мир"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сезон отпусков в разгаре. Чтобы путешествие выдалось приятным, а отдых беззаботным, желательно заранее решить все вопросы трансфера, размещения и, конечно, максимально оптимизировать возможности использования личных финансов.Наличие платежной карты "Мир" позволит отдыхающим и путешествующим гражданам получить полный комплекс финансовых услуг во всех уголках России. Современная отечественная карта, обладающая расширенными возможностями, обеспечит удобство, быстроту и экономию при проведении любых денежных операций, считают банковские специалисты.Что такое платежная система "мир"Необходимость создания в РФ суверенной платежной системы возникла после первой волны западных санкций, вызванной присоединением Крыма. И уже в 2015 году национальная платежная система, получившая название "Мир", начала свою работу. А в 2017 году был произведен выпуск первых пластиковых карт "Мир", первоначально предназначенных для начисления бюджетных выплат.Сегодня система обрабатывает все денежные транзакции внутри страны, а платежные карты "Мир" с успехом заменили ушедших с российского рынка международных гигантов Visa и Mastercard.При этом отечественная система является полностью автономной: в отличие от импортного "пластика" карты "Мир" невозможно отключить извне. Оператором платежной системы "Мир" является компания "Национальная система платежных карт" (НСПК), которую полностью контролирует Центральный банк, что подтверждает надежность эмитента.Что может карта "мир"Популярность карт "Мир" в стране с каждым годом растет, и это объясняется не только массовым переходом банков на выпуск отечественного "пластика", но и продвинутыми возможностями, изначально заложенными в новые карты.Стандартный банковский функционал, доступный по карте "Мир", включает снятие и пополнение наличных; оплату любых покупок и услуг, в том числе – в интернете; денежные переводы; получение зарплат, пенсий и других социальных выплат. При этом по карте "Мир" возможна идентификация на сайтах различных государственных органов.Платежная система "Мир" регулярно запускает различные акции и программы кешбэка, где суммируются бонусы как от самой платежной системы, так и от банков и участвующих в акциях компаний-партнеров. С "Мир" сотрудничают компании из сферы транспорта, туризма, коммунальных услуг, торговли и многие другие.Так, существенные скидки по карте "Мир" могут предоставляться при оплате покупок в крупных сетевых гипермаркетах, бронировании и проживании в отелях, аренде автомобилей, заказе экскурсионных туров и страховании. Информацию о подобных программах и акциях можно получить на сайте или в приложении "Привет, Мир!".Бесконтактно: есть контакт!Как отмечают банковские специалисты, на сегодняшний день в Российской Федерации только карты "Мир" поддерживаются платежными сервисами для смартфонов. Воспользоваться услугой могут владельцы смартфонов на базе Android с функцией NFC. Для этого нужно установить на устройство приложение Mir Pay, партнерами которой сегодня являются свыше 160 банков-эмитентов.При этом многие банки предлагают клиентам так называемую виртуальную карту, не имеющую физического носителя. Ключевые преимущества виртуальной карты в том, что ее не нужно носить с собой, невозможно потерять или повредить. При этом получение и перевыпуск карты осуществляются моментально через приложение, без необходимости посещения офиса банка. Все это снижает риск кражи денег.При расплате виртуальной картой в магазине нужно просто открыть Mir Pay или СБПэй и приложить смартфон к терминалу. Чтобы снять с виртуальной карты наличные, необходимо в приложении банка выбрать эту карту, приложить смартфон к считывающему чипу банкомата и ввести ПИН-код. Счет виртуальной карты можно пополнить любым способом по ее номеру, также доступно пополнение через приложение с любой банковской карты или счета.Безопасность на высотеСпециалисты подчеркивают, что все виды платежей, осуществляемых по карте "Мир", защищены на самым высоком уровне безопасности, которую обеспечивает собственная технология MirAccept 2.0 на базе протокола 3D-Secure. Технология предусматривает использование различных способов подтверждения операций дополнительно к смс-коду, присылаемому банком перед совершением покупки.При этом все организации, которые обрабатывают, передают или хранят данные карт "Мир", а также имеют возможность влиять на безопасность этих карт, должны соответствовать требованиям стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). НСПК ведет список платежных сервис-провайдеров, подтвердивших свое соответствие требованиям стандарта PCI DSS, и обновляет этот список не реже раза в месяц.

https://crimea.ria.ru/20230710/nuzhna-otdelnaya-karta-kak-obezopasit-sebya-ot-moshennikov-v-seti-1129866475.html

https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-zapustil-oformlenie-virtualnykh-sim-kart-v-mobilnom-prilozhenii-1129785288.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, общество, новости, платежная карта "мир"