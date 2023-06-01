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Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
В ближайшие сутки на полуострове без осадков, лишь в восточных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом говорится в прогнозе регионального... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T00:01
2023-06-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове без осадков, лишь в восточных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +21...+23 градусов.В Евпатории также переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25.В Судаке и Феодосии переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +15...+17 градусов, днем потеплеет до +21...+23.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновВ Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовскийСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта
Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму без осадков, в восточных районах кратковременные дожди

00:01 01.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове без осадков, лишь в восточных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.

"В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, на побережье до +19; днем +21…+26, в горах +15…+20", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +21...+23 градусов.
В Евпатории также переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +15...+17 градусов, днем потеплеет до +21...+23.
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Крымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияАлушта
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
21:59Главные события и заявления дня: 31 мая
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