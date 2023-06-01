https://crimea.ria.ru/20230601/bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1129109721.html

Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг

Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг

В ближайшие сутки на полуострове без осадков, лишь в восточных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом говорится в прогнозе регионального... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T00:01

2023-06-01T00:01

2023-06-01T00:01

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове без осадков, лишь в восточных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +21...+23 градусов.В Евпатории также переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25.В Судаке и Феодосии переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +15...+17 градусов, днем потеплеет до +21...+23.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - АксеновВ Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовскийСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта