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РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям - РИА Новости Крым, 24.04.2023
РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T12:28
2023-04-24T12:28
2023-04-24T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщает банк.Кредиты выданы в рамках федеральной программы льготного кредитования Минсельхоза России согласно постановлению правительства РФ №1528 по сниженной процентной ставке.По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до 1 года.Как отметили в пресс-службе, в апреле 2023 года банк РНКБ заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса".Предметом соглашения является обмен опытом и информацией в области развития АПК, оказание организационных мер поддержки для сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Крыма.
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рнкб (пао), сельское хозяйство, кредит, крым, экономика, новости крыма, финансы, минсельхоз рф
РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
РНКБ выдал сельхозпроизводителям 500 млн рублей льготных кредитов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщает банк.
Кредиты выданы в рамках федеральной программы льготного кредитования Минсельхоза России согласно постановлению правительства РФ №1528 по сниженной процентной ставке.
"Местные производители являются опорой для региональной экономики, именно поэтому так важно предоставлять им финансирование на максимально выгодных условиях, и государство принимает для этого все необходимые меры. Спрос на кредиты по льготной программе у сельхозпроизводителей постоянно растет, в том числе у предприятий малых форм хозяйствования", - отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до 1 года.
Как отметили в пресс-службе, в апреле 2023 года банк РНКБ заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса".
Предметом соглашения является обмен опытом и информацией в области развития АПК, оказание организационных мер поддержки для сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Крыма.