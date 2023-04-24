https://crimea.ria.ru/20230424/rnkb-vydal-500-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-selkhozproizvoditelyam-1128327780.html

РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям

РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям - РИА Новости Крым, 24.04.2023

РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям

РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T12:28

2023-04-24T12:28

2023-04-24T12:28

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщает банк.Кредиты выданы в рамках федеральной программы льготного кредитования Минсельхоза России согласно постановлению правительства РФ №1528 по сниженной процентной ставке.По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до 1 года.Как отметили в пресс-службе, в апреле 2023 года банк РНКБ заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса".Предметом соглашения является обмен опытом и информацией в области развития АПК, оказание организационных мер поддержки для сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Крыма.

https://crimea.ria.ru/20230410/klienty-rnkb-v-i-kvartale-oformili-25-tysyach-virtualnykh-kart-1128088227.html

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рнкб (пао), сельское хозяйство, кредит, крым, экономика, новости крыма, финансы, минсельхоз рф