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РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям - РИА Новости Крым, 24.04.2023
РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T12:28
2023-04-24T12:28
рнкб (пао)
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщает банк.Кредиты выданы в рамках федеральной программы льготного кредитования Минсельхоза России согласно постановлению правительства РФ №1528 по сниженной процентной ставке.По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до 1 года.Как отметили в пресс-службе, в апреле 2023 года банк РНКБ заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса".Предметом соглашения является обмен опытом и информацией в области развития АПК, оказание организационных мер поддержки для сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Крыма.
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рнкб (пао), сельское хозяйство, кредит, крым, экономика, новости крыма, финансы, минсельхоз рф
РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям

РНКБ выдал сельхозпроизводителям 500 млн рублей льготных кредитов

12:28 24.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРассада клубники
Рассада клубники - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в первом квартале 2023 года выдал льготные кредиты предпринимателям в сфере сельского хозяйства на сумму около 500 миллмонов рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщает банк.
Кредиты выданы в рамках федеральной программы льготного кредитования Минсельхоза России согласно постановлению правительства РФ №1528 по сниженной процентной ставке.
"Местные производители являются опорой для региональной экономики, именно поэтому так важно предоставлять им финансирование на максимально выгодных условиях, и государство принимает для этого все необходимые меры. Спрос на кредиты по льготной программе у сельхозпроизводителей постоянно растет, в том числе у предприятий малых форм хозяйствования", - отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до 1 года.
Как отметили в пресс-службе, в апреле 2023 года банк РНКБ заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса".
Предметом соглашения является обмен опытом и информацией в области развития АПК, оказание организационных мер поддержки для сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Крыма.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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