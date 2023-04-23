Рейтинг@Mail.ru
Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230423/skonchalsya-deputat-gosdumy-dzhasharbek-uzdenov---glava-fraktsii-er-1128322005.html
Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
Депутат Госдумы Джашарбек Узденов скончался на 57 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T19:05
2023-04-23T19:05
николай борцов
государственная дума рф
утраты
общество
россия
партия "единая россия"
джашарбек узденов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27b02a8695eff25077e747d7dbecf8a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Джашарбек Узденов скончался на 57 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Васильев выразил соболезнования родным и близки Узденова. "Чуткий внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - добавил он.Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили о смерти парламентария Николая Борцова.
https://crimea.ria.ru/20230423/umer-deputat-gosdumy-1128318220.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_89c9d3e382e74cca9d6650d4584fc670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай борцов, государственная дума рф, утраты, общество, россия, партия "единая россия", джашарбек узденов

Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР

19:05 23.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Джашарбек Узденов скончался на 57 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
"Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов - депутат Государственной Думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики", - передает слова Васильева пресс-служба фракции.
Васильев выразил соболезнования родным и близки Узденова.
"Чуткий внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - добавил он.
Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили о смерти парламентария Николая Борцова.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
13:36
Умер депутат Госдумы
Николай БорцовГосударственная Дума РФУтратыОбществоРоссияПартия "Единая Россия"Джашарбек Узденов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
18:40Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
17:56ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель
17:02Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
16:37Министр обороны Эстонии назвал возможный срок начала контрнаступления ВСУ
16:05Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки
15:46Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника
15:13Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом
14:52В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие
14:37Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске
14:25В Совфеде объяснили заявление посла Китая о российском Крыме
13:49Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
13:36Умер депутат Госдумы
12:45Погода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье
12:32Армия России уничтожила две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области
12:21Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии
12:03В Крыму больницу запитали по резервной схеме из-за аварии на ЛЭП
11:52Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
11:12В Крым идут заморозки – МЧС
10:28"Прикарманиваете слишком много": ЦРУ отчитало Зеленского за коррупцию
Лента новостейМолния