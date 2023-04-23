https://crimea.ria.ru/20230423/skonchalsya-deputat-gosdumy-dzhasharbek-uzdenov---glava-fraktsii-er-1128322005.html

Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР

Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР

Депутат Госдумы Джашарбек Узденов скончался на 57 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T19:05

2023-04-23T19:05

2023-04-23T19:05

николай борцов

государственная дума рф

утраты

общество

россия

партия "единая россия"

джашарбек узденов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Джашарбек Узденов скончался на 57 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Васильев выразил соболезнования родным и близки Узденова. "Чуткий внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - добавил он.Ранее в пресс-службе "Единой России" сообщили о смерти парламентария Николая Борцова.

https://crimea.ria.ru/20230423/umer-deputat-gosdumy-1128318220.html

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2023

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николай борцов, государственная дума рф, утраты, общество, россия, партия "единая россия", джашарбек узденов