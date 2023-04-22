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Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды
Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды
С вечера 23 апреля до утра 25 числа Симферополь частично останется без воды из-за ремонтов на магистральных сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-22T08:01
2023-04-22T08:01
2023-04-21T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крыма. С вечера 23 апреля до утра 25 числа Симферополь частично останется без воды из-за ремонтов на магистральных сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, воду отключат в воскресенье, в 23 часа.Частичное отключение затронет улицы Киевскую, Февральскую, Шполянскую, Баррикадную, Залесскую, Бастионную, Аэрофлотскую, Обьездную, Караманова, Субхи, Ленина, Петропавловскую, Невского, Долгоруковскую, Дыбенко, а также переулки Пионерский и Пугачева.Ремонтные работы планируют завершить к 23 часам 24 апреля, а полное восстановление подачи воды произойдет к 6 часам утра 25 числа."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - сообщили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюДнепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
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Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды
"Вода Крыма" предупреждает о масштабном отключении в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крыма. С вечера 23 апреля до утра 25 числа Симферополь частично останется без воды из-за ремонтов на магистральных сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, воду отключат в воскресенье, в 23 часа.
Это коснется улиц Севастопольской, Аэродромной, Парашютистов, Курганной, Бассейной, Озерной, Селекционной, Ульянова, Крымских Партизан, Гавена, Крымской Правды, Анатровской, Оранжерейной, Аэроклубной, Трансформаторной, Офицерской, Бульварной, Эстонской, Козлова, Пушкина, Самокиша, Гоголя, Жуковского, Луначарского, Желябова, Горького, Екатерининской, Серова, Борзилова, Менделеева, Набережной имени 60-летия СССР, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Жильцовой, проспекта Кирова, Суворовского спуска и бульвара Франко, переулков Заводской, Спартака, Гренажный, Учебный, Совнаркомовский.
Частичное отключение затронет улицы Киевскую, Февральскую, Шполянскую, Баррикадную, Залесскую, Бастионную, Аэрофлотскую, Обьездную, Караманова, Субхи, Ленина, Петропавловскую, Невского, Долгоруковскую, Дыбенко, а также переулки Пионерский и Пугачева.
Ремонтные работы планируют завершить к 23 часам 24 апреля, а полное восстановление подачи воды произойдет к 6 часам утра 25 числа.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - сообщили в компании.
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