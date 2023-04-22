https://crimea.ria.ru/20230422/masshtabnoe-otklyuchenie-v-simferopole-do-vtornika-ne-budet-vody-1128299197.html

Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды

Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Масштабное отключение: в Симферополе до вторника не будет воды

С вечера 23 апреля до утра 25 числа Симферополь частично останется без воды из-за ремонтов на магистральных сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-22T08:01

2023-04-22T08:01

2023-04-21T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крыма. С вечера 23 апреля до утра 25 числа Симферополь частично останется без воды из-за ремонтов на магистральных сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, воду отключат в воскресенье, в 23 часа.Частичное отключение затронет улицы Киевскую, Февральскую, Шполянскую, Баррикадную, Залесскую, Бастионную, Аэрофлотскую, Обьездную, Караманова, Субхи, Ленина, Петропавловскую, Невского, Долгоруковскую, Дыбенко, а также переулки Пионерский и Пугачева.Ремонтные работы планируют завершить к 23 часам 24 апреля, а полное восстановление подачи воды произойдет к 6 часам утра 25 числа."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - сообщили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюДнепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

https://crimea.ria.ru/20230421/v-krymenergo-nazvali-prichinu-masshtabnogo-otklyucheniya-sveta-1128301740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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