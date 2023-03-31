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Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу
Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью местами ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-31T00:01
2023-03-31T00:01
2023-03-30T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью местами ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…4, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +8…10.В Ялте и Евпатории ночью дождь со снегом, температура воздуха составит +1...3, днем без осадков, +5…7 градусов.Ночной дождь со снегом и до 2 градусов тепла ожидается в Алуште. Днем в городе сухо, +5...7.В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут +1...3, днем +9...11 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхПогодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму ожидаются мокрый снег и ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью местами ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на южном побережье до +4, днем +7…12, в горах ночью 5…7 градусов мороза, днем +1…6", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…4, днем +9...11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +8…10.
В Ялте и Евпатории ночью дождь со снегом, температура воздуха составит +1...3, днем без осадков, +5…7 градусов.
Ночной дождь со снегом и до 2 градусов тепла ожидается в Алуште. Днем в городе сухо, +5...7.
В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут +1...3, днем +9...11 градусов.
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