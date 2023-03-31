https://crimea.ria.ru/20230331/mokryy-sneg-i-veter-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1127884916.html

Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу

Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью местами ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-31T00:01

2023-03-31T00:01

2023-03-30T17:55

крымская погода

погода

погода в крыму

симферополь

крымский гидрометцентр

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126737925_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd9a97faf9d94333aeb07a7f5375e2f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ночью местами ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…4, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +8…10.В Ялте и Евпатории ночью дождь со снегом, температура воздуха составит +1...3, днем без осадков, +5…7 градусов.Ночной дождь со снегом и до 2 градусов тепла ожидается в Алуште. Днем в городе сухо, +5...7.В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут +1...3, днем +9...11 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхПогодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода, погода в крыму, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория