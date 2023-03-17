https://crimea.ria.ru/20230317/v-krymu-sledovatel-izbila-obvinyaemogo-butylkoy--nachata-proverka-1127600029.html

В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка

В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка

В Крыму оперативники собственной безопасности республиканского МВД выявили факт противоправных действий следователя, которая во время допроса ударила... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T12:30

2023-03-17T12:30

2023-03-17T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму оперативники собственной безопасности республиканского МВД выявили факт противоправных действий следователя, которая во время допроса ударила обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.При подтверждении вины сотрудника она будет уволена из органов внутренних дел и понесет установленное законом наказание, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в МВД.Специалисты крымского управления Следкома России начали проверку по факту причинения телесных повреждений подследственному. Они выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий.По данным ведомства, следователь полиции в служебном кабинете нанесла 28-летнему мужчине, который проходит обвиняемым по уголовному делу о серии мошенничеств, несколько ударов стеклянной бутылкой. Мужчина обратился в медучреждение, где были зафиксированы телесные повреждения в области головы и предплечья.По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, заверили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-evpatorii-politseyskiy-izbil-zaderzhannogo-i-poluchil-srok-1125281861.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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