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В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка
В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка
В Крыму оперативники собственной безопасности республиканского МВД выявили факт противоправных действий следователя, которая во время допроса ударила... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T12:30
2023-03-17T12:30
2023-03-17T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму оперативники собственной безопасности республиканского МВД выявили факт противоправных действий следователя, которая во время допроса ударила обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.При подтверждении вины сотрудника она будет уволена из органов внутренних дел и понесет установленное законом наказание, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в МВД.Специалисты крымского управления Следкома России начали проверку по факту причинения телесных повреждений подследственному. Они выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий.По данным ведомства, следователь полиции в служебном кабинете нанесла 28-летнему мужчине, который проходит обвиняемым по уголовному делу о серии мошенничеств, несколько ударов стеклянной бутылкой. Мужчина обратился в медучреждение, где были зафиксированы телесные повреждения в области головы и предплечья.По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, заверили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, крымский следком, мвд по республике крым, новости крыма, общество
В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка
СК: в Крыму проверяют следователя, которая в ходе допроса ударила обвиняемого бутылкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму оперативники собственной безопасности республиканского МВД выявили факт противоправных действий следователя, которая во время допроса ударила обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Предварительно установлено, что 28 февраля в ходе проведения следственных действий указанный сотрудник нанесла телесные повреждения в виде ушиба и гематом гражданину, обвиняемому по уголовному делу о мошенничестве. Собранные оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по Крыму материалы для дальнейшей правовой оценки переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.
При подтверждении вины сотрудника она будет уволена из органов внутренних дел и понесет установленное законом наказание, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в МВД.
Специалисты крымского управления Следкома России начали проверку по факту причинения телесных повреждений подследственному. Они выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий.
По данным ведомства, следователь полиции в служебном кабинете нанесла 28-летнему мужчине, который проходит обвиняемым по уголовному делу о серии мошенничеств, несколько ударов стеклянной бутылкой. Мужчина обратился в медучреждение, где были зафиксированы телесные повреждения в области головы и предплечья.
"В настоящее время в рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда. Также опрашиваются свидетели произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на установление иных предметов и документов, имеющих доказательственное значение", - проинформировали в СК.
По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, заверили в ведомстве.